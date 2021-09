BattleStar powered by Nerf – Alle Infos zur großen Stream-Reihe im Oktober [Anzeige]

Es wird endlich wieder Zeit für BattleStar, unserem Challenger-Format, bei dem sich unsere Kollegen von der GameStar gegen bekannte und beliebte Influencer in verschiedensten Disziplinen behaupten müssen oder gnadenlos untergehen. Dieses Mal senden wir aber gleich vier Folgen in kurzer Zeit für euch. Oktober ist unser BattleStar-Monat, mit insgesamt drei großen Streams und einem Grand Finale.

Was ist BattleStar?

BattleStar ist ein kompetitives Streaming-Format, indem jeweils ein GameStar-Host gegen einen bekannten YouTuber, Twitcher oder Influencer antritt. In insgesamt 10 Spielen versuchen die beiden Punkte zu sammeln und den Gesamtsieg des Abends einzufahren. Und damit es immer spannend bleibt, steigt mit jeder neuen Herausforderung auch die Punktzahl, die dem Gewinner winkt. So bekommen die Kontrahenten für Spiel 1 nur einen Punkt, für Spiel 2 steigt die Punktzahl auf zwei Punkte und so weiter, bis das letzte Spiel dann insgesamt 10 Punkte einbringen und das Ruder noch einmal komplett rumreißen kann.

Anders als in unseren vorherigen BattleStar-Folgen kommen im Oktober auch spezielle Inhalte dazu. Dank unserem Streaming-Partner Nerf, der uns großzügig mit Nerf-Blastern, Darts und Spiel-Ideen ausgestattet hat, werden sowohl digitale als auch analoge Challenges auf die beiden Kontrahenten zukommen, die wir live in einer großen Arena austragen werden. Ihr könnt also gespannt sein, welche gemeinen Spiele wir uns ausgedacht haben und was für actionreiche NERF-Battles die Teilnehmer erwarten .

Wer sind die Gegenspieler der GameStar-Crew?

HeyMoritz: Der erfolgreiche YouTuber und Vloger ist seit fast 10 Jahren fester Bestandteil der deutschen YouTube-Szene. Mit rund 1.6 Millionen Abonnenten auf seinem Hauptkanal zählt er darüber hinaus auch zu den erfolgreichsten jungen Influencern im Bereich Lifestyle und Vlogs.

Mexify: Mit Let’s Plays zu Minecraft und GTA V wurde Mexify zum gefeierten YouTube-Star und landete mit seinem Buch “Das Hotel im Nirgendwo” sogar auf deutschen und österreichischen Bücherbestenlisten für Kinder und Jugendliche. Obwohl Mexify sein erstes Video bereits 2012 auf YouTube hochgeladen hat, enthüllte er erst 2020 zu seinem 1 Mio. Abonnenten Special sein Gesicht der Öffentlichkeit.

Maxim: Angefangen als Amateur-Caster für den E-Sport-Titel League of Legends arbeitete sich Maxim Markow zum Star-Kommentator der deutschen und europäischen LoL-Szene hoch. Als fester Bestandteil der Twitch und YouTube-Szene ist Maxim heute aber nicht nur im E-Sport, sondern auch in Let’s Play- und Gaming-Bereich nicht mehr wegzudenken.

Wann läuft BattleStar?

5. Oktober GameStar vs. HeyMoritz

13. Oktober GameStar vs. Maxim

20. Oktober GameStar vs. Mexify

27. Oktober Grand Finale

Stream-Start ist immer um 19 Uhr des jeweiligen Stream-Tages, Ende gegen circa 22:00 Uhr.

Wo kann ich zuschauen?

BattleStar läuft exklusiv auf unserem Twitch-Channel Monsters and Explosions oder ihr schaut direkt hier im Hub, die aktuelle Folge, sobald wir live gehen:

Alle bereits gelaufenen Folgen des BattleStar-Oktobers findet ihr zum Nochmalschauen oder Nachholen nach der Ausstrahlung ebenfalls hier im Hub.