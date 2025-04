„Ein Triumph mit Stil“ – Spieler feiern den neuen Anime zu Devil May Cry auf Netflix, weil er sich so wie die alten Games anfühlt

Ach, was sind schon 1.000 Stunden? So viel haben nämlich einige Kolleginnen und Kollegen bereits in Baldur’s Gate 3 versenkt – und bereuen keine Sekunde davon! Kein Wunder, denn Larians Meisterwerk hat mit 95 Punkten eine der bisher höchsten GameStar-Wertungen eingefahren und fesselt nach wie vor die Rollenspiel-Gemeinde. Das liegt auch daran, dass die Macher das Abenteuer seit Release fleißig mit immer neuen Inhalten gepflegt haben. Doch damit ist nun bald Schluss, der finale Patch vervollständigt das Spiel und schleift die letzten, wenigen Kanten glatt. Für uns der perfekte Anlass, endlich ein – von vielen GameStar-Lesern immer wieder gefordertes – umfassendes Sonderheft zu Baldur’s Gate 3 zu veröffentlichen. Wir bringen euch auf über 200 Seiten das komplette Kompendium zum Mega-Rollenspiel , edel aufgemacht und mit tollen Extras wie dem schicken Poster und den stabilen Helden-Charakterbögen zum Heraustrennen. Dieses dicke Paket darf sich kein Fan von Baldur’s Gate 3 entgehen lassen!

