Bald ist Ostern und im Dino-Survival-MMO ARK: Survival Evolved startet das mittlerweile 5. jährliche Oster-Event „Eggcellent Adventures“ mit den Chibi-Dinos, 4 coolen Boni und weiteren Items.

Studio Wildcard startet in ARK das diesjährige Oster-Event „Eggcellent Adventure“ am 7. April 2020. Die Festlichkeiten laufen bis zum 21. April und bringen neben den typischen Event-Boni noch 6 neue Chibi-Dinos und weitere Items.

Das steckt im Oster-Event 2020

Dauer des Events Start ist am 7. April 2020. Ende ist am 22. April 2020.

Chibi-Pets Megalodon. Karkinos. Beelzebufo. Basilisk. Seeker. Bunny. Auch die bekannten Chibi-Pets können gesammelt und gelevelt werden. Mit ihnen habt ihr die Chance, euer maximales Charakterlevel um 5 Stufen zu erhöhen.

Neues Emote Bunny Hop Tanz.

12 Oster-Skins, darunter drei neue Neu: Österlicher C4-Sprengstoff mit festlichen Effekten. Neu: Schokoladen-Ei (Hut). Neu: Österlicher Speer. Hasen-Ohren für Spieler. Hasen-Kostüm für den Procoptodon (Känguru). Hühnchen-Hut für Dinos. Osterei-Hut für Dinos. Hühnchen-Hut für Spieler. Marshmallow-Hut für Spieler. Marshmallow-Hut für Dinos. Schokoladen-Hasen-Skin für den Knüppel.

Farbenfrohe Dinos Wilde Dinos können in 19 verschiedenen Eventfarben wie Magenta, Cyan oder Pink auftauchen.



So bekommt ihr die Chibis und Skins: Die Chibi-Pets und Skins des Oster-Events könnt ihr in Hasen-Eiern finden, die von Hasen-Dodos stammen. Ihr könnt die Eier bemalen und als Deko nutzen oder sie in speziellen Kochrezepten nutzen, mit denen ihr die Skins anfertigt.

Die Chibis bekommt ihr, wenn ihr die Eier aufbrecht. Bereits zum Valentins-Event im Februar und dem Winter Wonderland Event im Dezember konntet ihr die Pets sammeln.

Wie in den letzten Jahren zuvor, wird der Osterhase, ein Oviraptor, immer wieder Pakete abwerfen, in denen ihr österliche Süßigkeiten findet. Füttert ihr damit eure Dinos, haben diese einen besonderen Effekt und färben sie.

ARK Survival Evolved gehört zu den besten 20 Survival-Games, die wir empfehlen.