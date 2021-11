Mit den AOC Gaming-Monitoren erwarten euch mehr als 144 Hz, Reaktionszeiten von 1 ms und eine präzise Bildwiedergabe mit großartigem Kontrast.

Den passenden Gaming-Monitor zu finden, ist nicht immer einfach. Glücklicherweise haben die Bildschirm-Spezialisten von AOC für jeden Spieler den richtigen Monitor auf Lager. Wir stellen euch in diesem Artikel gleich drei Modelle der G2-Serie von AOC vor, die bestens zu euch passen könnten.

Für wen dabei, welcher Monitor am besten geeignet ist, erklären wir euch jeweils im Detail. Alle drei Gaming-Monitore haben gemeinsam, dass sie auf hohe Qualität setzen und sich allen voran an Spieler wenden, die gerne mit hohen FPS spielen. Alle vorgestellten Monitore sind zudem G-Sync kompatibel und verfügen über FreeSync.

Des Weiteren bieten sie leistungsstarke Gaming-Features wie geringen Input-Lag, ein Game Color-Feature und ein Fadenkreuz. Außerdem schont der Low-Blue-Light-Modus eure Augen.

AOC C24G2SU Gaming-Monitor mit 165 Hz

Perfekt für Einsteiger: Der AOC C24G2SU Gaming-Monitor richtet sich an Einsteiger. Er bietet mit 165 Hz eine Bildwiederholrate, mit der ihr bis zu 165 FPS erreichen könnt und überzeugt mit einer Reaktionszeit von einer Millisekunde. Somit seid ihr mit dem Monitor bei schnellen Spielen wie Shootern und MOBAs wettbewerbsfähig.

Display: 23,8 Zoll

Auflösung: 1.920 x 1.080 Pixel, Full-HD

Panel: VA

Sync-Technologie (VRR): Adaptive Sync

Reaktionszeit (MPRT): 1 ms

Bildwiederholrate: 165 Hz

AOC C27G2ZU Gaming-Monitor mit 240 Hz & 0,5 ms

Für anspruchsvolle Spieler: Wer gerne fordernde, kompetitive Shooter spielt und in MOBAs wie League of Legends allen anderen einen Schritt voraus sein will, der sollte sich den AOC C27G2ZU Gaming-Monitor genauer anschauen.

Der Bildschirm überzeugt mit einer rasanten Reaktionszeit von nur 0,5 Millisekunden und mit einer Bildwiederholrate von satten 240 Hz. Damit wird das Spielen absolut flüssig und ihr könnt in den Spielen selbst in hektischen Situationen alles bestens wahrnehmen.

Display: 27 Zoll Curved

Auflösung: 1.920 x 1.080 Pixel, Full-HD

Panel: VA

Sync-Technologie (VRR): FreeSync Premium

Reaktionszeit (MPRT): 0,5 ms

Bildwiederholrate: 240 Hz

Krümmungsradius: 1500R

AOC C32G2ZE Gaming-Monitor mit 240 Hz & großem Display

Für alle, die es größer lieben: Wie der AOC C27G2ZU setzt auch der AOC C32G2ZE auf 240 Hz und richtet sich an anspruchsvoller Spieler. Die Reaktionszeit liegt hier bei einer Millisekunde. Im Vergleich zum anderen Gaming-Monitor unterscheidet er sich vor allem in der Größe des Bildschirms.

Euch erwartet ein großes 31,5 Zoll Display. Dennoch müsst ihr keine Kompromisse eingehen und bekommt die erwähnt starken Gaming-Features. Mit dem AOC C32G2ZE nehmt ihr somit noch mehr Details in schnellen Spielen wahr.