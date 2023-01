Eine Maus von AOC ist im Test ein echter Geheimtipp, wenn ihr keine Lust auf Logitech oder Roccat habt

Mit der AOC AGM600 hat der gleichnamige Hersteller eine Gaming-Maus auf den Markt gebracht. Im Aufbau und den Features erinnert sie stark an beliebte Mäuse wie die Logitech G502 Hero oder die Kone XP von Roccat. MeinMMO-Redakteur Benedikt Schlotmann hat die Maus getestet und verrät, warum sich die Maus lohnen könnte.

AOC ist vor allem für seine Monitore bekannt, doch mittlerweile hat der Hersteller auch Mäuse, Headsets und Tastaturen im Portfolio. Der neuste Zugang ist die AGM600, eine multifunktionale Gaming-Maus, die sich auf dem Papier für verschiedene Genres eignet.

In einem Test hab ich das Modell ausprobiert und mit den bekanntesten Konkurrenten verglichen. Wie sich die Gaming-Maus von AOC im Test schlägt, könnt ihr in meinem Test lesen.

Wer hat da getestet? Ich habe ein Faible für Gaming-Mäuse und besitze privat mittlerweile über 20 Gaming-Mäuse. Für MeinMMO teste ich seit 2019 Hardware für unsere Leser. Mäuse gehören neben Gaming-Headsets und Tastaturen zu meinem absoluten Favoriten, wenn es um Peripherie für PC und Konsole geht und entsprechend umfangreich kenne ich mich aus. Die AGM600 hat mir AOC für einen Test zur Verfügung gestellt. Benedikt Schlotmann

Hardware-Redakteur MeinMMO

Features und technische Details:

Sensor Pixart 3389, optischer Sensor Auflösung Bis zu 16.000 DPI Switches Kailh-Switches, 80 Millionen Klicks Tasten 10 Tasten Design Schwarze Maus; einstellbare RGB-Beleuchtung. Gleitfüße 4 Kabel 1,8 m, nicht abnehmbar Gewicht 115 Gramm Preis (UVP) 51,99

Lieferumfang, Design und Aufbau

Wie sieht der Lieferumfang aus? Neben der Maus befindet sich noch ein Handbuch im Lieferumfang der Maus. Das Kabel ist mit der Maus fest verbunden und lässt sich nicht abnehmen. Mehr Zubehör gibt es nicht.

Wie ist die Maus aufgebaut? Die AGM600 gibt es in einem schwarzen Design:

Auf der Oberseite der Maus befinden sich die Haupttasten. Dazwischen befindet sich ein 2-Wege-Mausrad und oberhalb davon 2 Buttons. Am Rand der linken Maustaste befinden sich zwei kleine Schalter, die ihr mit dem Zeigefinger erreichen könnt.

Auf der linken Seite befinden sich 3 weitere Tasten. Im Daumenbereich sind 2 Tasten eng beieinander angeordnet, die dritte Taste ist ein sogenannter Sniper-Button.

Sowohl Daumenablage als auch Teile des Korpus der Maus sind geriffelt und bieten besseren Halt.

Die Maus bietet zusätzlich dezente RGB-Spielereien an. So leuchtet auf dem Gesäß der Maus das Logo des Herstellers und der Rand der Maus ist ungleichmäßig ausgeleuchtet. Der Rest der Maus bleibt schwarz.

Verarbeitung

Die Maus fühlt sich angenehm robust an, was auch an dem hohen Gewicht von 115 Gramm liegen dürfte. Beim Schütteltest klappert nichts an der Maus, alle Tasten sitzen fest und auch das Mausrad bleibt in seiner Position. Bei leichtem Druck auf den Korpus der Maus gibt es kein Knacken oder Knarzen.

Das Mauskabel ist insgesamt etwas starr und auf dem Schreibtisch etwas störend. Dafür ist es mit seinen 1,8 m jedoch ausreichend lang. Die Mausfüße sind recht dünn, dafür aber groß genug, dass mir die Abnutzung nicht so stark auffällt. Nach einer Nutzung quietscht das Mausrad leicht beim Drehen.

Software

Bei der Maus kommt die Software-Suite „G-Menu“ von AOC zum Einsatz. Und G-Menu ist absolut vorbildlich, wenn es um Übersichtlichkeit und Aufbau geht:

Alle Funktionen sind direkt findbar.

Es gibt keinen integrierten Shop oder große Werbeeinblendungen.

Profile lassen sich zügig durchschalten.

Das Design der Software ist dezent gehalten, ohne aufdringlich zu werden.

G-Menu von AOC: Übersichtlich und auf Deutsch. So sollte Software aussehen.

Es gibt zwar die Möglichkeit, die Profile von anderen Spielern zu nutzen, das hält sich aber angenehm im Hintergrund und ist nie aufdringlich. Die Software ist vollständig auf Deutsch.

Auf der nächsten Seite gehe ich auf Gewicht, Ergonomie, Tasten und den Sensor der Gaming-Maus ein.