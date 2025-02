Ein Anbieter verkauft ahnungslosem Ehepaar ein HDMI-Kabel für 80 Euro: Der Sohn ist fassungslos und fordert Wiedergutmachung

Ein Spieler schimpft über einen Verkäufer: Denn der hat seinen Eltern ein überteuertes HDMI-Kabel verkauft. Das Problem ist, dass nicht jedes HDMI-Kabel einfach nur ein Kabel ist.

Ein Spieler berichtet wütend auf Reddit, dass sich seine Eltern einen neuen Fernseher zugelegt haben. Doch das Problem sei nicht der Fernseher, sondern das Zubehör: Zum einen ein HDMI-Kabel und zum anderen eine Steckdose mit Überspannungsschutz. Kostenpunkt: 300 US-Dollar für die Steckdose und 80 US-Dollar für das HDMI-Kabel. Insbesondere über das HDMI-Kabel regt er sich auf.

Er selbst erklärte in einem weiteren Post auf Reddit, dass seinen Eltern das fast egal sei und an dem Geld nur bedingt interessiert seien. Nutzer s1lv_aCe erklärt in einem weiteren Post, dass es ihm ja nicht mal um das Geld gehen würde: Es gehe ihm rein um das Prinzip, dass der Verkäufer da seine unwissenden Eltern über den Tisch gezogen habe und so etwas einfach nicht gehe:

[…] Ich werde es selbst zurückgeben, wenn ich sie nicht selbst überzeugen kann… Ich habe es ihnen erklärt und sie scheinen zu verstehen, dass sie jetzt zumindest betrogen wurden, aber sie scheinen sich immer noch nicht allzu sehr darum zu kümmern, ihr Geld zurückzubekommen. Es ist das Prinzip, das mich stört, nicht einmal das Geld.

Ein HDMI-Kabel ist nicht nur ein HDMI-Kabel

Was ist das Problem mit HDMI? Das Problem ist, dass ein HDMI-Kabel nicht gleich ein HDMI-Kabel ist. Das liegt vor allem an den Besonderheiten und Spezifikationen. Insbesondere die Bandbreite spielt eine wichtige Rolle: Je höher die Bandbreite, desto mehr Daten können transportiert werden und eine desto bessere Auflösung bekommt ihr (via eaton.com):

Kategorie 1 ohne Ethernet: 1080i oder 720p (4,95 GB/s)

Kategorie 1 mit Ethernet: 1080i oder 720p, mit dediziertem Ethernet-Kanal (4,95 GB/s)

Kategorie 2 ohne Ethernet: 1080p oder 4K @ 30 Hz (10,2 GB/s)

Kategorie 2 mit Ethernet: 1080p oder 4K @ 30 Hz, mit dediziertem Ethernet-Kanal (10,2 GB/s)

Kategorie 3 (4K): 4K @ 60 Hz (18 GB/s)

Kategorie 3 (8K): 8K @ 60 Hz oder 4K @ 120 Hz (48 GB/s)

Hinzu kommt, dass sich hinter der Bandbreite oftmals auch verschiedene Standards verbergen: Bei 4,95 GB/s bekommt ihr normalerweise HDMI 1.0, beim neusten Standard HDMI 2.1 sind es dann 48,0 GB/s. Mit dem Standard verbunden sind aber auch noch einige Zusatz-Funktionen: So bekommt ihr etwa Dolby TrueHD und DTS-HD erst mit HDMI 1.4.

Muss ein gutes HDMI-Kabel teuer sein? Nein, muss es nicht. Achtet beim Kauf eines neuen Kabels vor allem auf die Spezifikationen: Unterstützt das Kabel HDMI 2.1 mit 48 GB/s, dann bekommt ihr in der Regel das schnellste und beste Kabel, aber auch hier kann es Detailunterschiede geben. Seit 2020 gibt es laut Prad.de eine Zertifizierungspflicht für alle leistungsfähigen HDMI-Kabel, damit man euch keinen Unfug verkaufen kann.

Auf Amazon zahlt ihr für ein vernünftiges Kabel mit 2 Meter Länge, HDMI 2.1 und aktuellen Standards rund 14 Euro. Es müssen daher keine 80 Euro sein.

Ein Spieler bestellt sich im Angebot einen teuren Monitor. Das Gerät kommt schwer beschädigt bei ihm an, doch der Schaden wird erst nach dem Auspacken wirklich sichtbar. Der Verkäufer will ihm keinen Ersatz schicken: Spieler kauft sich neuen Monitor für 1.500 Euro, doch als er ankommt, ist das Modell völlig demoliert – Der Verkäufer will ihm keinen Ersatz schicken