8 Pokémon, die an echte Menschen angelehnt sind

Besonders auffällig ist die Zunge, die dem Pokémon ständig aus dem Mund hängt. Das Aussehen in Kombination mit der Zunge erinnert ganz stark an Gene Simmons. Er war der Bassist der Rockband KISS und hat im Gegensatz zu Uri Geller sehr positiv auf sein Alter Ego in den Pokémon-Spielen reagiert (via Newsweek ).

Uri Geller ist ein israelischer Zauberkünstler, der von sich behauptet, übersinnliche Kräfte zu besitzen. Er wurde durch das Verbiegen von Löffeln mit der Kraft seiner Gedanken berühmt. Diese Vorlage nutzte The Pokémon Company auch bei Kadabra, das immer mit einem Löffel gesehen wird. Im Jahr 2000 verklagte Geller deshalb sogar das Unternehmen (via BBC ).

Der deutsche Name von Kadabra lässt noch nicht erahnen, von welcher realen Person es inspiriert wurde. Das Kadabra kommt nämlich aus dem Zauberspruch „Abrakadabra“. Der japanische Name verrät hingegen, worauf Kadabra basiert: Yungeraa soll nämlich von Uri Geller abgeleitet sein.

Unter den Fantasiewesen gibt es einige, die sich an echten Menschen orientieren. Dabei handelt es sich um Kampfsportler, Schauspieler oder sogar Entwickler. Damit ihr wisst, welche Menschen so einzigartig sind, dass die Entwickler von Pokémon ihnen ein Taschenmonster widmeten, dürft ihr die folgende Liste nicht verpassen.

