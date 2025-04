7 Superhelden aus The Boys, die noch absurder sind als The Deep

Das Universum von The Boys besteht aus vielen skurrilen Charakteren, die absurde Parodien bekannter Helden darstellen. Viele verrückte Figuren konnte man in den 4 Staffeln der Serie bisher nicht sehen. Wir stellen euch 7 davon vor.

Was sind das für Figuren? Die Amazon-Serie The Boys unterscheidet sich stark von der Comic-Vorlage. Zwar sind viele Figuren recht ähnlich, doch wie sich die Story entfaltet und wie die Figuren agieren, ist anders. Viele Charaktere haben in der Serie auch deutlich mehr Tiefe als in der originalen Comicserie von Garth Ennis.

Doch auch in 4 Staffeln der Serie gibt es noch viele Figuren, die man aus den Comics noch nicht adaptiert hat. Wir stellen euch 7 absurde Supes aus den Comics vor, die es bisher nicht in die Serie geschafft haben.

7. Malchemical

Wer ist Malchemical? Malchemical war ursprünglich ein Mitglied von Team Titanic, einem zweitrangigen Superheldenteam, das aus alt gewordenen Sidekicks besteht. Dort wurde er aber herausgeschmissen, nachdem er seine Kräfte missbraucht hat, um einer Teamkollegin zu schaden.

Als Strafe wurde er von Vought zum Anführer vom Team Super Duper versetzt. Das ist ein Team voller junger Helden, die eigentlich keine wirklich nützlichen Fähigkeiten haben, aber anders als die meisten Supes in The Boys nicht böse sind.

Für Super Duper hatte Malchemical nur Verachtung übrig, weshalb er sie quälte und sich ständig über sie lustig machte. Letztendlich wurde er in den Comics aber von Butcher erledigt, der ihn in seiner Gasform verbrannte.

Malchemical hat die Fähigkeit, sich in jedes Element und auch in jede Person zu verwandeln. Diese Fähigkeit nutzt er auch gerne für seine Schandtaten (via The Boys Wiki).