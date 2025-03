7 Einträge im Pokédex, die zeigen, wie verstörend manche Taschenmonster sind

Demnach erstickt Pummeluff einfach, sollte jemand nicht einschlafen. Habt ihr also Ohrstöpsel drinnen oder seid einfach taub, könntet ihr ein Pummeluff auf dem Gewissen haben, wenn es euch unbedingt einschläfern will.

Während dieses Pokémon singt, holt es niemals Luft. Im Kampf gegen einen Gegner, der nicht so leicht in Schlaf zu versetzen ist, kann Pummeluff nicht atmen. Leider gefährdet es sich dadurch selbst.

Das knuddelige Pokémon ist bekannt dafür, dass es Gegner einschläfern kann, wenn es singt. Doch es kommt zum Problem, wenn der Gegner hartnäckig bleibt und nicht einschlafen will. Der Pokédex-Eintrag von Pokémon Alpha-Saphir verrät, dass sogar Pummeluffs Leben in Gefahr ist:

Wonach wurde diese Liste erstellt? MeinMMO hat sich durch sämtliche Pokédex-Einträge aller Editionen gewühlt und einige verstörende Entdeckungen gemacht. Wir haben die Pokémon in dieser Liste aufgenommen, bei denen uns die Kinnlade am weitesten Richtung Boden fiel.

