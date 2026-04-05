7 Einträge im Pokédex, die zeigen, wie verstörend manche Taschenmonster sind

Der Pokémon-Anime und die Videospiele sind sogar für Kinder geeignet. Doch wenn man sich einige Pokédex-Einträge genauer anschaut, stellt man fest, dass viele der bunten Taschenmonster einen nicht ganz so kinderfreundlichen Hintergrund haben.

Der Artikel erschien bereits im März 2025.

Wonach wurde diese Liste erstellt? MeinMMO hat sich durch sämtliche Pokédex-Einträge aller Editionen gewühlt und einige verstörende Entdeckungen gemacht. Wir haben die Pokémon in dieser Liste aufgenommen, bei denen uns die Kinnlade am weitesten Richtung Boden fiel.

Viele der Einträge haben uns so verstört, dass wir uns vor den jeweiligen Pokémon gruseln – obwohl sie teils gar keine Geist-Pokémon sind! Es gibt aber auch Beiträge, die uns auf andere Weise verstört haben. Sei es, weil die Pokémon ihr Leben riskieren oder sogar andere aufessen.

Die Pokémon-Spiele werden bald um einen neuen Teil erweitert:

Pummeluff

Pummeluff singt für sein Leben gerne.

Das knuddelige Pokémon ist bekannt dafür, dass es Gegner einschläfern kann, wenn es singt. Doch es kommt zum Problem, wenn der Gegner hartnäckig bleibt und nicht einschlafen will. Der Pokédex-Eintrag von Pokémon Alpha-Saphir verrät, dass sogar Pummeluffs Leben in Gefahr ist:

Während dieses Pokémon singt, holt es niemals Luft. Im Kampf gegen einen Gegner, der nicht so leicht in Schlaf zu versetzen ist, kann Pummeluff nicht atmen. Leider gefährdet es sich dadurch selbst.

Demnach erstickt Pummeluff einfach, sollte jemand nicht einschlafen. Habt ihr also Ohrstöpsel drinnen oder seid einfach taub, könntet ihr ein Pummeluff auf dem Gewissen haben, wenn es euch unbedingt einschläfern will.