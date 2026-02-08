Die Zwerge sind eines der beliebtesten Völker aus Warhammer Fantasy: Stur wie kaum ein anderer, aber auch loyal und überaus zäh. An dieser Stelle wollen wir euch daher einmal fünf Zwerge vorstellen, die legendär sind – und drei absolut verhasste Verräter.

Auf dem ersten Blick erfüllen die Dawi, wie die Zwerge aus Warhammer Fantasy sich selbst nennen, alle bekannten Stereotype: Von der Statur her klein und stämmig mit langen Bärten, sind Zwerge meisterhafte Bergarbeiter und Schmiede. Ihre in Fels gehauenen Städte reichen tief in die Gebirge der Welt hinein, die ihre Heimat sind.

Wie bei jedem Volk aus Warhammer Fantasy werden diese bekannten Stereotype extrem überspitzt dargestellt, sowohl die positiven als auch die negativen:

Zwerge sind unfassbar stur und dickköpfig, noch dazu nachtragend. Sie schätzen Tradition über alles und beten ihre Ahnen wie Götter an, stemmen sich deswegen aber vehement gegen zu viel Fortschritt und Veränderung.

Sie besitzen aber auch ein starkes Ehrgefühl: Zwerge sind loyal bis zum Ende. Die wohl größte Schmach für einen Zwerg ist es, Eidbruch zu begehen. Der einzige Weg, diesen Verlust der Ehre zu begleichen, ist vür viele ein ehrbarer Tod in der Schlacht.

In der kommenden Liste stellen wir euch fünf Zwerge mit Legendenstatus vor, darunter große Könige und mächtige Krieger. Im Anschluss zeigen wir euch noch drei Zwerge, die als Verräter an ihrem Volk auf ewig verhasst sind. Unsere Hauptquelle für die Lore ist das Lexicanum, ein von Fans erstelltes Online-Wiki, das auf offiziellem Material beruht, aber auch Lore, auf die etwa in Total War: Warhammer 3 eingegangen wird.

Thorgrim Grollbart

Thorgrim ist der Hochkönig der Zwerge und damit Herrscher über alle Dawi. Er ist der Nachfahre von Grungni, den die Zwerge wie einen Gott verehren, und äußerst weise. In die Schlacht zieht er auf einem Thron, der von vier Zwergen getragen wird.

Thorgrim ist es auch, der das Große Buch des Grolls führt. Er behält das Buch ständig in seiner Nähe und legt es sogar unter sein Kopfkissen, wenn er schläft. Das Buch ist nämlich von enormer Bedeutung für die Zwerge: Ihre Hochkönige schreiben darin seit jeher mit ihrem Blut jedes Vergehen gegen ihr Volk nieder. Ein Groll ist erst getilgt, wenn der Verursacher bestraft wurde.

Thorgrims Ziel ist es, jeden einzelnen Groll aus dem Großen Buch der Grolle zu streichen. Dabei ist die Liste der Vergehen lang und sie wird eher noch länger – haben wir bereits erwähnt, dass Zwerge sehr nachtragend sind? Obwohl Zwerge um die 200 Jahre alt werden können, würden wohl selbst 1.000 Lebenszeiten nicht ausreichen, um auch den letzten Groll zu tilgen.

Thorgrim bleibt trotz allem entschlossen. Und er ist äußerst gut darin, ein Vergehen nach dem anderen zu vergelten und aus dem Buch zu streichen, während er noch dazu oft an vorderster Front gegen Armeen von Orks und anderen Feinden kämpft. Dabei kommen natürlich immer neue Grolle dazu, weil… das im Krieg eben passiert. Ihr seht das Problem?