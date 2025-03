5 grandiose Anime-Serien, von denen ihr noch nie gehört habt

Nicht alle Anime sind bekannt und manche hätten viel mehr Aufmerksamkeit verdient. Wir zeigen euch 5 Anime-Serien, bei denen es sich um versteckte Juwelen handelt.

Die Welt der Anime ist groß und bunt. Inzwischen erscheinen in jeder Saison so viele neue Serien, dass man kaum noch damit hinterherkommt, alle zu verfolgen – das will man auch häufig gar nicht. Oft kommt es dabei vor, dass in dieser Flut der großen, namhaften Anime auch einige Perlen komplett untergehen.

Das kann verschiedene Gründe haben. Vielleicht laufen diese Anime parallel zu einem Mega-Hit, der alle Aufmerksamkeit auf sich bündelt. Vielleicht wurde eine neue Serie in Deutschland nicht lizenziert und erschien bei gar keinem Anbieter. Oder aber die Serie sprach nicht ganz den Mainstream an und erreichte so nur wenig Aufmerksamkeit.

Falls ihr es lieber magisch mögt, helfen diese 3 Anime vielleicht:

Mit dieser Liste wollen wir einen Blick auf 5 Anime werfen, von denen ihr womöglich noch nie gehört habt – und die einfach zu gut sind, um ihnen keine Beachtung zu schenken. Wir haben dabei versucht, auf eine solide Mischung der Genres zu achten, sodass für alle Geschmäcker etwas dabei ist.

Shinsekai Yori

Alternative Namen: Shinsekai Yori: From the New World

Genres: Fantasy, Drama, Horror, Mystery

Anzahl Episoden: 25

Stream verfügbar auf: Aktuell kein Anbieter bekannt. Nur zum Kauf verfügbar.

Viele Jahrhunderte sind vergangen, seit in der Menschheit psychokinetische Kräfte erwacht sind. Kriege haben die Welt verwüstet und die wenigen überlebenden Menschen leben in strenger Askese, um die Vorfälle aus der Vergangenheit nicht zu wiederholen. Zu genau dieser Zeit lebt auch Saki Watanabe, deren Kräfte ebenfalls erwacht sind. Während sie in der Schule mit dieser Gabe umzugehen lernt, kommt es zu seltsamen Vorfällen – Regelbrecher verschwinden auf mysteriöse Weise und bei einem Schulausflug finden die Kinder heraus, dass die Welt sich noch viel drastischer geändert haben könnte, als sie sich jemals ausgemalt hatten …

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Shinsekai Yori verbindet Fantasy mit Science-Fiction und webt auch immer wieder eine Prise Horror mit in die Geschichte ein. Die Welt ist äußerst komplex gestaltet und die Story bietet eine Menge Höhepunkt und drastische Wendungen, die das Gezeigte immer wieder in neuen Kontext setzt und nur die nächste Ebene dessen offenbart, was unter der Oberfläche der Handlung schlummert.