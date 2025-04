Hier sind 5 Charaktere aus One Piece, die fast so ikonisch sind wie Buggy der Clown

Spieler diskutieren, ob man in Diablo 4 zu schnell OP ist, blicken neidisch auf Path of Exile 2

Ihr könnt in Diablo 4 bald leichter gegen die Endgame-Bosse kämpfen, aber an ihren Loot zu kommen wird schwieriger

Anime fristeten lange Zeit nur ein Nischendasein, sind in den letzten Jahren aber immer mehr in den Mainstream gerückt. Das ist wenig verwunderlich, denn die ja...

Er nutzt seinen Körper wie ein mobiles Lager, in dem er Waffen, Menschen oder andere Gegenstände versteckt. Auf der Fischmenscheninsel versucht er auf diese Weise sogar, mehrere Meerjungfrauen zu entführen sowie den gesamten Schatz der königlichen Familie zu stehlen. Zwar wird er dabei erwischt, doch verschwindet er nicht von der Bildfläche – stattdessen taucht er seither immer wieder in der Serie auf.

Was macht ihn so ikonisch? Caribou ist durch seine schleimige Art und seine durchtriebene Persönlichkeit bekannt. Er hat absolut keine Hemmungen hinterhältig zu handeln, Leute zu täuschen oder sogar zu töten.

Caribou hat die Sumpf-Frucht gegessen, eine Logia-Frucht, mit der er seinen Körper in Sumpf verwandeln kann. Damit kann er Leute in sich einsaugen, Dinge verstecken und sich fast körperlos bewegen. Caribou erscheint nach dem Zeitsprung auf dem Sabaody Archipel.

Wer ist das? Caribou ist ein Piratenkapitän und ein Antagonist, der später auch eine Art Running-Gag-Rolle in One Piece bekommt. Er ist der Anführer der sogenannten Caribou-Piratenbande, zusammen mit seinem Bruder.

Larian gibt Spielern einen viel zu detaillierten Fotomodus in Baldur’s Gate 3 und es passiert genau das, was ihr erwarten würdet

Ihr könnt in Diablo 4 bald leichter gegen die Endgame-Bosse kämpfen, aber an ihren Loot zu kommen wird schwieriger

Neues Taktik-Spiel ist wie XCOM, aber in einer Fantasy-Welt, erinnert an einen düsteren Steam-Hit

Wie wurden die Charakere ausgewählt? Bei über tausend Charakteren in One Piece ist es nicht leicht, eine Auswahl zu treffen. Für diese Liste stehen nicht die mächtigsten oder wichtigsten Figuren im Vordergrund, sondern kleine Rollen, die aber mit ihrer Persönlichkeit, ihrem Design oder einem unerwarteten Auftritt besonders im Gedächtnis geblieben sind.

In One Piece wimmelt es nur so von Figuren, die im Gedächtnis bleiben – sei es durch ihr Design, ihre Geschichte oder ihre verrückte Art. Während große Namen wie zum Beispiel Buggy der Clown häufiger im Rampenlicht stehen, gibt es auch viele Nebencharaktere, die trotz kurzer Auftritte einen bleibenden Eindruck hinterlassen.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to