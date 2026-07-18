5 Anime, die auch nach Jahren nicht aus dem Kopf gehen

Ihr wollt Anime sehen, die ihr nicht nach zwei Abenden wieder vergessen habt? Wir haben 5 Anime, an die ihr noch lange denken werdet.

In den letzten Jahren ist das Schauen von Anime immer mehr zu einem steten Strom geworden. Ein anhaltender Rausch, denn immerhin gibt es schier endlos viele Serien und mit jeder Saison werden es mehr als zuvor. Gegenwärtig erscheinen so viele Anime wie niemals zuvor, sodass viele Serien ein wenig ineinander übergehen.

Doch es gibt einige Anime, die eine große Wirkung entfalten. Sie bleiben auch nach Jahren noch im Kopf, regen immer wieder zum Nachsinnen an. Egal, ob es an der tiefgründigen Geschichte liegt, an starken Emotionen, an besonderem Witz oder einfach an einer einzelnen Szene, die sich in die Erinnerung gebrannt hat. Quelle? Ich, Cortyn. Dämon und Vollzeit-Weeb. Wenn ihr nicht zustimmt – lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen.

A Silent Voice

Alternative Namen: The Shape of Voice, Koe no Katachi

Erscheinungsjahr: 2016

Genre: Drama

Anzahl Episoden: 1 (Film)

Stream: Crunchyroll

Wovon handelt A Silent Voice? Als Schüler bekämpft der junge Shouya seine Langeweile auf die grausamste Art und Weise: Er mobbt zusammen mit seinen Freunden die gehörlose Mitschülerin Shoko, bis diese die Schule wechselt. Jahre später ist Shouya selbst zu einem Opfer von Mobbing geworden. Erst dann bereut er seine Taten aus der Vergangenheit und hat sogar begonnen, Gebärdensprache zu lernen.

Als er Shoko viele Jahre später erneut trifft, versucht er, seine Fehler der Vergangenheit zu bereinigen – doch ändern sich Menschen einfach so? Und tut er es wirklich, damit Shoko sich besser fühlt? Oder macht er das nur, um sein eigenes, schlechtes Gewissen zu mindern?

Video starten A Silent Voice – Der dramatische Anime rund um Mobbing und Selbstfindung Autoplay

Warum denkt man noch lange an A Silent Voice? Ich glaube, dass jede Person in der Schulzeit irgendwie an Mobbing beteiligt war. Egal ob als Opfer, als Täter, als Mitläufer oder einfach als stummer Zeuge. Dieser Film wirft ein Licht auf alle Seiten und zahlreiche Facetten – wie schnell aus einem Täter ein Opfer werden kann oder was für langfristige Folgen so „Dumme-Jungen-Streiche“ haben können.

Kaum ein anderer Film treibt mir gleich mehrfach die Tränen in die Augen, doch A Silent Voice schafft es und das, ohne sich in übertriebene Dramatik zu flüchten. Die Charaktere wirken nachvollziehbar und nahbar – und ich glaube, jeder, der den Film sieht, wird das eigene Verhalten in der Vergangenheit noch einmal reflektieren.