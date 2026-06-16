5 Anime, in denen der Held zugleich der Bösewicht ist

Manchmal will man einen bösen Helden haben – das gibt es in Anime sehr oft. Wir zeigen euch 5, in denen der Protagonist zugleich der Bösewicht ist.

Die allermeisten Anime folgen einem mehr oder minder typischen Schema. Man verfolgt die Geschichte eines Protagonisten, der auf die eine oder andere Art und Weise der Held seiner Geschichte ist. Gerade im Isekai-Genre ist das häufig der Fall, aber auch viele Slice-of-Life-Geschichten folgen diesem Muster.

Allerdings gibt es auch eine Menge Anime, in denen ihr nicht dem guten Helden über die Schulter schaut, sondern dem eigentlichen Bösewicht der Handlung, der seine Pläne oft durch finstere Taten umsetzt. Das gibt Geschichten häufig einen ganz besonderen Reiz.

Wir schauen uns daher heute 5 Anime-Serien an, in denen der Held auch der Bösewicht der Geschichte ist – selbst, wenn er das aus seiner Sicht natürlich ganz anders sehen würde.

Attack on Titan

Alternative Namen: Shingeki no Kyojin, AoT, SnK

Genres: Action, Drama, Spannung

Episoden: 94 (4 Staffeln)

Wo kann man Attack on Titan schauen? Die Rechte sind aktuell verteilt auf mehrere Anbieter. Staffel 1 gibt es zum Beispiel bei Animation Digital Network, Staffeln 2 bis 4 bei Crunchyroll.

Worum geht es in Attack on Titan? Die Menschheit lebt hinter großen Mauern, die sie vor dem schützen sollen, was außerhalb lebt: Titanen. Riesige, humanoide Monster, die nur darauf warten, die Menschen zu verschlingen. Die scheinbare Sicherheit der Mauern wird infrage gestellt, als eines Tages Titanen in die Stadt strömen und die Familie von Eren Yeager zerreißen. Der Junge schwört sich daraufhin, den Kampf gegen die Titanen aufzunehmen und schließt sich dem Militär an. Er wird Teil einer speziellen Truppe, die immer wieder hinter die Mauer reist, um die Titanen zu erforschen und vielleicht auch andere Menschen zu entdecken, die sich ebenfalls verschanzt haben.

Video starten Der Trailer zur ersten Staffel von Attack on Titan Autoplay

Warum ist der Protagonist böse? Eren Yeager ist zu Beginn ganz sicher kein Bösewicht. Er ist noch jung und lebt in Angst vor den Titanen, die er um jeden Preis besiegen will. Doch je weiter die Geschichte voranschreitet, desto mehr Geheimnisse der Welt werden offengelegt. Eren erkennt mehr und mehr die Ungerechtigkeit der Welt und verfällt schlussendlich düsteren Zielen. Er wird zum ultimativen Bösewicht, der buchstäblich die Welt vernichten möchte. Eine der kontroversesten Charakter-Entwicklungen aller Zeiten im Anime-Bereich, die auch heute noch angeregt diskutiert wird.