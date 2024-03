5 Abenteuer-Anime, wenn euch One Piece einfach zu lang ist

Ihr habt Bock auf richtig gute Abenteuer-Anime, aber One Piece ist euch einfach zu lang? Dann haben wir hier ein paar richtig starke Alternativen für euch.

Doch gerade bei einem der größten und erfolgreichsten Anime kann der schiere Umfang abschrecken. Denn One Piece hat inzwischen über 1.000 Episoden und damit eine Dauer von mehr als 400 Stunden. Diese Geschichte in Gänze erleben zu wollen ist ein ziemlicher Aufwand – und dürfte die Freizeit für die nächsten Monate komplett blockieren.

Aber es gibt auch andere, gute Anime, die euren Hunger nach Abenteuer stillen – nur eben deutlich kompakter mit nur ungefähr 12, 24 oder 48 Episoden und daher wenigen Stunden Laufzeit, die man an wenigen Abenden „wegbingen“ kann.

Genau solche Serien wollen wir Euch hier vorstellen.

Vinland Saga

Alternative Namen: /

Genre: Action, Abenteuer, Drama

Episoden: 48 (2 Staffeln)

Stream verfügbar auf: Crunchyroll, Netflix, Amazon Prime

Die Story von Vinland Saga erstreckt sich über viele Jahre.

Der junge Thorfinn ist mit Geschichten von großen Seefahrern aufgewachsen, die den legendären Ort Vinland gefunden haben. Als der Krieg zwischen England und den Dänen ausbricht, findet Thorfinn sich inmitten dieser Schlachten wieder und wird von beiden Seiten ausgebeutet, um die eigenen Pläne voranzutreiben. Dabei verliert er viel und muss noch mehr opfern – nur wenig bleibt von dem einstmals so fröhlichen Jungen, der in die Gräuel des Krieges hineingezogen wird.

Für wen lohnt sich Vinland Saga? Vinland Saga ist brutal, gnadenlos, spannend und zugleich ungeheuer fesselnd. Die Geschichte von Thorfinn wird wohl jedem und jeder in Erinnerung bleiben.

Dabei gelingt Vinland Saga der Spagat zwischen interessanten Charakter-Momenten und actiongeladenen Kämpfen, die immer wieder in den Fokus rücken. Gepaart mit einer mitreißenden Geschichte und tiefgründigen Charakteren dürfte Vinland Saga jeden begeistern, der auf Abenteuer und Action steht. Die Serie zählt nicht umsonst zu einer der besten der letzten Jahre.

Made in Abyss

Alternative Namen: /

Genre: Abenteuer, Drama, Fantasy, Mystery

Episoden: 25 (2 Staffeln)

Stream verfügbar auf: Amazon Prime (Freevee mit Werbung)

Made in Abyss sieht niedlich aus – ist aber gnadenlos.

An einem Ort in der Welt gibt es einen großen Schlund – den Abyss. Legenden und Mythen ranken sich um all die Schätze und Mysterien, die dort zu finden sind. Immer wieder steigen Abenteurer hinab, um wertvolle Technologie, seltene Relikte oder gar ganz neue Spezies zu bergen. Doch auch die Waisenkinder dieser mutigen Abenteurer werden eingesetzt – sie durchsuchen die ersten, noch weitestgehend harmlosen Ebenen des Abyss nach brauchbarem Material. Zumindest solange, bis ein Mädchen in den Besitz eines Roboters kommt, der sich erstaunlich menschlich verhält …

Für wen lohnt sich Made in Abyss? Auch wenn die Protagonisten des Anime Kinder sind, ist Made in Abyss definitiv keine „Familienunterhaltung“. In der fantastischen Welt des riesigen Abgrunds geht es nicht nur spannend zu, sondern mitunter auch richtig grausam. Wer sich von den ersten Episoden einlullen lässt, könnte die falschen Schlüsse ziehen – denn Made in Abyss zieht rasch deutlich an und befriedigt den Abenteuer-Drang, auch wenn man sich manchmal wünscht, vielleicht doch nicht in den Abyss geklettert zu sein …

