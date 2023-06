3 Gründe, warum sich ein neuer Gaming-Laptop für Diablo 4 besonders lohnt

Diablo 4 wird von der Fachpresse und den Spielenden mit Lob überschüttet. Im Test bei GameStar konnte sich das Spiel eine herausragende Wertung von 89 Punkten sichern. Das ARPG erhält Top-Wertungen und bricht Verkaufsrekorde.

Entsprechend ist es für manchen eine Überlegung einen passenden Gaming-PC dafür anzuschaffen, um die Hölle in ihrer ganzen Pracht genießen zu können. Wollt ihr dabei Diablo 4 vielleicht auch mal unterwegs oder schlicht auf der Couch spielen, ist ein Gaming-Laptop eine gute Möglichkeit. Dabei kann sich ein Einsteiger-Notebook mit aktueller NVIDIA-RTX-40-GPU besonders lohnen. Wir stellen euch nun drei Gründe dafür vor und geben euch am Ende noch Tipps, wie ihr schnell mehr FPS in Diablo 4 erhaltet.

NVIDIA DLSS 3

Worum handelt es sich bei NVIDIA DLSS? DLSS ist die Abkürzung für Deep Learning Super Sampling. Davon gibt es mittlerweile die dritte Generation und es ist grundlegend eine Bildskalierungs-Technologie, mit der sich dank KI-Unterstützung mehr Leistung aus Spielen herausholen lässt, als ohne möglich wäre.

Konkret bedeutet das, dass eure NVIDIA-Grafikkarte das Bild eines Spiels in einer niedrigeren Auflösung berechnet und anschließend mithilfe von KI-Algorithmen auf die von euch eingestellte Auflösung hochskaliert. Dadurch sind deutlich mehr FPS bei nahezu gleicher Bildqualität möglich, ohne dass ihr an der Hardware etwas ändern müsst.

Was macht NVIDIA DLSS 3 noch besser? Bei DLSS 3 werden die Tensor-Recheneinheiten und der Optical-Flow-Beschleuniger der NVIDIA GeForce RTX™ 4000er-Grafikkarten genutzt, um mithilfe von KI zusätzliche qualitativ hochwertige Frames zu erstellen ( Frame Generation ). Dadurch können noch mehr FPS erreicht werden und die Bildqualität bleibt hervorragend. Dank DLSS 3 kann die Anzahl an FPS je nach Spiel, Auflösung und Hardware maximal vervierfacht werden im Vergleich zur nativen Auflösung ohne DLSS.

NVIDIA und Activision Blizzard haben eng zusammengearbeitet, damit Diablo 4 mit DLSS 3 besonders gut läuft und von der Technologie bestmöglich profitiert.

NVIDIA DLSS 3 hat sich beim Spielen als eine beeindruckende Technologie herausgestellt. Bei allen vier Stufen der Technik (Vom Fokus auf Qualität bis hin zu maximalen FPS) gibt es einen Zugewinn an FPS. Damit könnt ihr stets eine Stufe auswählen, die für euer Spielgefühl am besten ist.



Wer maximale FPS will und in Bereiche von 144 FPS und mehr vorstoßen möchte, schaltet in den Ultra-Leistungs-Modus von DLSS 3 und erreicht diese hohe Leistung, wobei die Bildqualität außergewöhnlich gut bleibt. Es ist kaum wahrnehmbar, dass nicht direkt die native Auflösung verarbeitet wird, sondern eine niedrige, die dann mit KI-Unterstützung hochskaliert wird. Dank DLSS 3 ist schon die Einsteiger-Laptop-Grafikkarte wie die RTX 4050 Laptop-GPU von NVIDIA in der Lage, einen Top-Hit wie Diablo 4 stets flüssig und in Top-Qualität darzustellen.

Nachfolgend seht ihr einen Vergleich mit und ohne NVIDIA DLSS 3 in Diablo 4 mit Ultra-Settings in einer Full-HD-Auflösung und der Laptop-GPU RTX 4050 . Der linke Screenshot ist mit aktiviertem DLSS 3 auf der Stufe Qualität. Der rechte Screenshot komplett ohne DLSS 3. Links erreichen wir 96 FPS in diesem Moment, während es rechts nur 79 FPS sind.

Wer noch mehr FPS möchte, schaltet die Leistungs-Stufe ein und erreicht damit 114 FPS. Dabei bleibt die Bildqualität weiterhin hervorragend. Dank NVIDIA DLSS 3 kann also nicht nur die Bildqualität gehalten werden, sondern wir gewinnen auch noch rund 17 bzw. satte 35 FPS an Leistung. Außerhalb einer Stadt steigen die FPS zudem in Bereiche von 97 FPS ohne DLSS 3 bis hin zu 144 FPS (maximale FPS für den Laptop) mit der DLSS 3-Leistungs-Stufe.

Zum Einsatz kam für den Test der MSI Thin GF64 Gaming-Laptop mit NVIDIA GeForce RTX™ 4050 Laptop-GPU und Intel® Core™ i5-12450H Prozessor. Ein kurzer Geizhals-Check ergibt, dass dieses aktuelle Gerät schon unter 1.000 Euro zu haben ist.

So könnt ihr NVIDIA DLSS 3 in Diablo 4 aktivieren

Um NVIDIA DLSS 3 zu aktivieren, solltet ihr im Spiel zunächst durch die ESC-Taste das Hauptmenü öffnen. Navigiert nun zum Menüpunkt Optionen.

In den Optionen wählt ihr den Reiter Grafik und scrollt anschließend, bis ihr den Punkt Leistung erreicht habt.

Navigiert dort nun zum Punkt NVIDIA DLSS. Hier könnt ihr jetzt im Auswahlfeld die DLSS 3-Stufe auswählen, die euch am besten zusagt.

NVIDIA Reflex

Worum handelt es sich bei NVIDIA Reflex? Es ist eine Technologie, um die Eingabeverzögerung zwischen Maus, Tastatur und eurem PC, sowie Gaming-Monitor zu verringern. Es geht also darum, die Zeit zwischen dem Mausklick und der zusehenden Reaktion im Spiel zu verringern.

Die Systemlatenz wird dank aktiviertem NVIDIA Reflex optimiert und sorgt in Spielen wie Diablo 4 für eine schnellere Reaktionszeit. Das kann vor allem im Hardcore-Modus vielleicht über euren Charaktertod entscheiden. Im nachfolgenden offiziellen Trailer seht ihr NVIDIA Reflex im Einsatz.

NVIDIA Reflex ist vor allem im Bereich von Online-Shooter, MOBAs und anderen Spielen, bei denen es auf jede Millisekunde ankommt, ein echter Vorteil. Das zeigt die um bis zu 60 Prozent geringere Systemlatenz in Spielen wie Overwatch 2. Auch bei einem Spiel wie Diablo 4 kann die Technik einen großen Unterschied machen.



Wie schnell eine Eingabe eurer Maus oder Tastatur im Spiel und auf dem Bildschirm ankommt, kann im Zweifel im Hardcore-Modus über Leben oder Tod eures Charakters entscheiden. Am Ende kann allerdings auch NVIDIA Reflex euch nicht vor plötzlichem Skillverlust und dem folgenden Charaktertod schützen.

So könnt ihr NVIDIA Reflex in Diablo 4 aktivieren

Um NVIDIA DLSS 3 zu aktivieren, solltet ihr im Spiel zunächst durch die ESC-Taste das Hauptmenü öffnen. Navigiert nun zum Menüpunkt Optionen.

In den Optionen wählt ihr den Reiter Grafik und scrollt anschließend, bis ihr den Punkt Leistung erreicht habt.

Navigiert dort nun zum Punkt NVIDIA Reflex Low Latency. Hier könnt ihr jetzt im Auswahlfeld die Reflex-Stufe auswählen, die euch am besten zusagt.

Grafikkarten-Power von NVIDIA

Neben den vorgestellten Features wie NVIDIA DLSS 3, Reflex und Raytracing gibt es noch einen weiteren Grund, warum die Wahl eines Gaming-Laptops oder Gaming-PCs mit einer NVIDIA-Grafikkarte besonders gut ist – die reine Leistungsfähigkeit der Grafikkarten.

Im großen Grafikkarten-Vergleich von GameStar Tech seht ihr die NVIDIA GeForce RTX™ 4090 einsam an der Spitze. NVIDIA hat somit aktuell die schnellste Grafikkarte von allen im Portfolio. Aber auch die weiteren Grafikkarten wie die GeForce RTX™ 4080 und GeForce RTX™ 4070 sind Top-Grafikkarten, die alle das Spielen in 4K mit maximalen Details ermöglichen.

Ihr kombiniert somit die große Leistungsfähigkeit der GPUs mit den vorgestellten Technologie-Features und könnt dadurch selbst mit Einsteiger-Gaming-Laptops Top-Spiele wie Diablo 4 mit hohen FPS und Top-Qualität genießen.

Mehr Leistung und bessere Qualität dank NVIDIA-Grafikkarten.

Diablo 4 – Schon mit RTX™ 4050 ein Genuss

Es zeigt sich, dass es für Diablo 4 keinen Highend-Gaming-Laptop braucht, um sehr gute Ergebnisse zu erzielen und das ARPG in Top-Qualität spielen zu können. Dank der ADA-40er-Serie RTX™ 4050 Laptops könnt ihr Diablo 4 bereits ab 949 Euro mit maximalen Details in Full-HD mit mehr als 60 FPS genießen. Schaltet ihr dann NVIDIA DLSS 3 ein, erhaltet ihr sogar noch mehr FPS, ohne dabei an Qualität einzubüßen. Mit NVIDIA Reflex lässt sich darüber hinaus die Systemlatenz deutlich verringern, sodass Eingaben sofort im Spiel und auf dem Bildschirm ankommen.

Möglich macht dies alles die neue Generation der NVIDIA-Grafikkarten, die schon im Einsteiger-Bereich beeindruckende Ergebnisse liefert.

Somit könnt ihr den aktuellen Top-Hit unterwegs, auf der Couch, auf der Terrasse und an jedem anderen Ort mit einem Gaming-Laptop zum relativ günstigen Preis in einer sehr guten Qualität spielen.

So bekommt ihr schnell mehr FPS in Diablo 4

Qualitätsstufe zum Beispiel von Hoch auf Mittel herabsetzt. Dadurch verringert ihr die Grafikqualität des Spiels und die Grafikkarte kann dann mehr FPS liefern. Dank NVIDIA DLSS 3 ist das allerdings nicht nötig.

Aktiviert einfach DLSS 3 und wählt die für euch passende Stufe. Selbst, wenn ihr die Stufe Qualität auswählt, erhaltet ihr direkt mehr FPS im Spiel. Noch wesentlich mehr FPS gibt es, wenn ihr eine der anderen DLSS 3-Leistungsstufen auswählt. Insgesamt gibt es diese NVIDIA DLSS 3-Stufen zur Auswahl:

Aus – DLSS 3 ist deaktiviert.

– DLSS 3 ist deaktiviert. Ultra-Leistung – Es wird am meisten Wert darauf gelegt, die FPS maximal zu erhöhen.

– Es wird am meisten Wert darauf gelegt, die FPS maximal zu erhöhen. Leistung – Euch erwarten weniger FPS als bei Ultra-Leistung, aber dafür eine bessere Bildqualität.

– Euch erwarten weniger FPS als bei Ultra-Leistung, aber dafür eine bessere Bildqualität. Ausbalanciert – In diesem Modus wird zwischen mehr FPS und der Bildqualität ein perfekter Kompromiss gefunden.

– In diesem Modus wird zwischen mehr FPS und der Bildqualität ein perfekter Kompromiss gefunden. Qualität – Euch erwarten mehr FPS als ohne DLSS 3, aber der Fokus liegt auf einer möglichst sehr guten Bildqualität. Ihr werdet gar nicht sehen, dass ihr DLSS 3 einsetzt, außer an den höheren FPS.

– Euch erwarten mehr FPS als ohne DLSS 3, aber der Fokus liegt auf einer möglichst sehr guten Bildqualität. Ihr werdet gar nicht sehen, dass ihr DLSS 3 einsetzt, außer an den höheren FPS. DLAA – Hierbei kommt eine zusätzliche Kantenglättung zum Einsatz. Berechnet wird das Spiel in der vollen Auflösung und entsprechend kostet dieser Modus FPS. Solltet ihr auch ohne DLSS die Maximal-FPS erreichen, ist das eine Möglichkeit das Spiel noch besser aussehen zu lassen.

Des Weiteren könnt ihr Raytracing ausschalten und dadurch die FPS deutlich erhöhen. Ihr müsst dann zwar auf die sehr schicken Effekte der Technik verzichten, erhaltet aber eine bessere Leistung.