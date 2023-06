3 Features, mit denen Fae Farm dein perfekter Märchenurlaub wird!

Das putzige Farming-Sim-Spiel Fae Farm für die Nintendo Switch ist optimal für alle, die gern mit Freunden zusammen eine magische Welt begrünen wollen.

Was ist Fae Farm? Fae Farm vom kanadischen Entwickler Phoenix Labs ist ein Spiel aus dem Genre der Farming-Simulationen. Wer also gern ein Stück Land bestellt, darauf Tiere züchtet, Feldfrüchte anbaut und das alles dann gewinnbringend weiterverwertet, ist hier an der richtigen Stelle.

Fae Farm bietet euch hier ein kunterbuntes, magisches Setting, denn euer Bauernhof liegt nicht irgendwo in der norddeutschen Tiefebene, sondern in einer verzauberten Feenwelt namens Azoria. Diese Welt ist voller putziger Tiere und Pflanzen. Fae Farm richtet sich also an Freunde von Fantasy- und Bauernhofidylle gleichermaßen.

Zusätzlich zum Farming liefert euch Fae Farm noch eine Story-Kampagne, in der ihr das Geheimnis um den schleichenden Verfall der magischen Feenwelt aufklärt. Dazu gibt es Dungeons, Rollenspiel-Elemente wie Skills und Magie sowie einen Koop-Modus.

Fae Farm erscheint am 8. September für die Nintendo Switch sowie den PC über den Epic Games Store. Es wird außerdem Crossplay zwischen den beiden Plattformen geben.

Darum musst du als Farm-Sim-Fan bei Fae Farm zugreifen

Fae Farm ist bunt, herzig und hat Features, die sowohl Fans von Rollenspielen als auch Farming-Freunde glücklich machen.

Erkundet eine zauberhafte Welt – Zusammen mit Freunden oder Solo

Fae Farm ist nicht nur ein Bauernhof-Simulator mit Feen und magischen Tierwesen. Das Spiel ermöglicht euch eine komplexe Kampagne, die euch viele Stunden fesselt. Denn die Feenwelt Azoria ist in Unordnung und die Bewohner hoffen, dass ihr die frühere Harmonie und Gemütlichkeit wieder hinbekommt.

Diese Aufgabe könnt ihr alleine oder mit bis zu drei Freunden angehen. Dabei ist es auch wurscht, ob eure Freunde auf dem PC oder der Switch zocken. Das Crossplay-Feature bringt euch alle zusammen ins magische Azoria.

Dort könnt ihr dann abseits eures Bauernhofs die magische Welt erkunden, neue Fähigkeiten und sogar Zauberei erlernen sowie euch in düstere Katakomben und Kavernen vorwagen. So erkundet ihr das Geheimnis der magischen Welt und lernt neue Kniffe, um euren Zauberhof noch gemütlicher und schöner zu gestalten. Außerdem könnt ihr euch gegenseitig durch Crafting unterstützen.

Baut euch eure eigene Wohlfühl-Farm

Euer Bauernhof ist längst nicht nur ein hübscher Ort zum Entspannen. Je mehr Mühe und Kreativität ihr in euren Hof steckt, desto größere Vorteile bietet er euch im Spiel. Was immer ihr an Deko-Träumen habt, in Fae Farm könnt ihr sie euch erfüllen. Von rustikaler Romantik bis hin zu sonnigen Stränden bietet euch das Spiel massig Gestaltungsmöglichkeiten.

Das sogenannte „Cozy-System“ von Fae Farm bietet darüber hinaus noch ein wortwörtliches “Gemütlichkeits-Feature”, das euch dafür belohnt, wenn ihr bestimmte Möbel und Wohnaccessoires nutzt. Das verbessert unter anderem eure Gesundheit, Ausdauer und Mana.

Macht doch, was ihr wollt!

All diese Features, die Story und die riesige Feenwelt Azoria klingen nach viel Arbeit. Doch keine Sorge, ihr könnt machen, was ihr wollt, wann ihr wollt und so lange ihr wollt. Wenn ihr lieber den ganzen Tag eure Farm betreut und magische Runkelrüben anbaut, dann könnt ihr das einfach machen. Niemand zwingt euch, die Story weiterzuspielen, wenn ihr stattdessen lieber auf der gemütlichen Veranda eures Hofs abchillen wollt.

Dazu kommt ein ausführlicher und vielfältiger Charakter-Editor. Ihr baut euch euren individuellen Avatar, den ihr völlig frei gestalten könnt. Von Körperform bis zur Frisur, Haut- und Haarfarbe sowie Accessoires sind eurer Fantasie kaum Grenzen gesetzt. Baut euch euren Feen-Farmer, wie ihr sie oder ihn gern hättet.

Entspannung und Gemütlichkeit sind die Eckpfeiler von Fae Farm und daher könnt ihr das Spiel ganz nach eurem Gusto erleben. Wer also ein kuscheliges Wohlfühlspiel sucht, das euch viele hundert Stunden bei Laune hält, kann bei Fae Farm bedenkenlos zugreifen.

Fae Farm erscheint am 8. September 2023 für PC und die Nintendo Switch. Hier könnt ihr das launige Farming-Sim-Spiel bereits jetzt vorbestellen.