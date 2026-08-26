Hier sind 10 Filme aus eurer Kindheit, die ihr viel zu früh gesehen habt

In dieser Liste nennen wir euch 10 vermeintlich harmlose Kinderfilme, die sich als absolutes Albtraum-Material entpuppt haben.
Vermutlich jeder hat in seiner Kindheit die Erfahrung gemacht: Es wird dir erlaubt, einen Film zu schauen, der als harmlos betrachtet wird, da es sich ja um einen Kinderfilm handelt. Voller Vorfreude schaust du auf den Bildschirm und der Film startet, doch irgendwas fühlt sich merkwürdig an.
Die Bilder geben dir ein ungutes Gefühl, du hast Angst, wirst erschrocken, mit Dingen konfrontiert, an die dein junges Gehirn bisher noch keinen Gedanken verschwendet hat.
Die offizielle Website der deutschen FSK (kurz für Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft) besagt, dass sie durch ihre Altersfreigaben dafür sorgen will, dass Filme
nicht die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen oder ihrer Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit beeinträchtigen.
Eine FSK 6 beschreibt Folgendes:
- Ab dem 9. Lebensjahr beginnen Kinder, fiktionale und reale Geschichten unterscheiden zu können.
- Bei jüngeren Kindern steht hingegen noch immer die emotionale, episodische Impression im Vordergrund.
- Ein sechsjähriges Kind taucht noch ganz in die Filmhandlung ein, leidet und fürchtet mit den Identifikationsfiguren.
- Spannungs- und Bedrohungsmomente können zwar schon verkraftet werden, dürfen aber weder zu lang anhalten noch zu nachhaltig wirken.
- Eine positive Auflösung von Konfliktsituationen ist auch hier maßgebend.
Behaltet diese Informationen im Kopf, wenn ihr diese Liste lest. Alle Filme, die aufgezählt werden, sind nämlich mit einer Altersfreigabe von FSK 0 oder FSK 6 eingestuft. Diese 10 Filme sind bekannt für ihre düsteren Bilder und Themen, die euch in eurer Kindheit einige schlaflose Nächte beschert haben:
Das letzte Einhorn (1982)
- 7,3/10 (via IMDb)
- FSK 6
Das letzte Einhorn wird heute als ein zeitloses Fantasy-Märchen gesehen, das für Familien mit älteren Kindern geeignet ist. Aber für unvorbereitete jüngere Kinder waren die furchteinflößenden Bilder geradezu albtraumhaft: die unheilvollen Visionen, in denen die Einhörner fliehen, der Einsatz der gruseligen Musik und das monströse Auftreten des roten Stiers und anderen Kreaturen des Films sind nur einige Dinge, die zu diesem Effekt beitragen.
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Kommentare
Ich erinnere mich an einen Samstagmorgen, da lief noch Ghostbusters als Zeichentrick irgendwo im FreeTV, ich war irgendwie zehn Jahre alt. Ich bekomme die Handlung der Folge nicht mehr ganz zusammen. An was ich mich aber sehr lebhaft erinnere waren die folgenden Alpträume in denen mich das Monster verfolgte.
Das hatte ich immer mit “Geschichten aus der Gruft”, da kamen auch gerne mal Albträume
Wer bei der FSK bei Die letzten Glühwürmchen entschieden hat, dass der Film ab 6 ist, hat mir verdammt viele Albträume beschert. Als ich Die letzten Glühwürmchen geguckt habe, hatte ich gerade eine neue Schwester bekommen und hatte beinahe ein halbes Jahr lang Albträume, dass sie am nächsten Morgen tot ist.
Ging mir tatsächlich sehr ähnlich. Meine Schwester war, ich glaube, ähnlich alt wie die Schwester des Protagonisten. Das hat mich auch monatelang beschäftigt.
Als Kind habe ich den Exorzisten gesehen, und nicht verstanden, da zu klein. Fand ihn dann Jahre später wesentlich gruseliger.
Charlie hat noch eine zusätzliche sehr tragische Komponente im Hintergrund, welche den Film noch eindrucksvollerer macht.
„Plague Dogs“, ein Animationsfilm wie „Unten am Fluß“. Der Film hat mich ziemlich mitgenommen.
Mein Horror aus der Kindheit:
Hexen Hexen (hier genannt) und Animal Farm… vor allem 2terer ein Höllenfilm und für Kinder nicht geeignet
Ich hatte nur Angst vor ET , meine Söhne (7 und 9) nur vor den Augsburger Puppenkisten Puppen.
Einer ihrer Lieblingsfilme den sie immer wieder schauen ist Coraline.
auch lieben und feiern sie Poppy Playtime und Rainbow Friends.
Die Kinder heute gehen da ganz anders mit um.
es liegt aber auch daran wie sehr oder wenig sie allgemeine am Medien herangeführt wurden.
und ein wenig Persönlichkeit eines jeden selber ☺️
Unten am Fluss war der schlimmste Film den ich je gesehen habe. Ich sowas von geheult
eindeutig Mars Attacks ab 12 Jahre…..
Den hab ich geliebt bis heute noch 🥰🥰 dafür war und ist bis heute ET mein persönlicher Horror aus der Kindheit 😅
Oh ja, ET hat mir als Kind auch unglaublich Angst gemacht, schon alleine im Trailer. Den Film konnte ich erst sehen, als ich vermutlich um die 16-17 Jahre alt war 😅