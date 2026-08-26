Hier sind 10 Filme aus eurer Kindheit, die ihr viel zu früh gesehen habt

In dieser Liste nennen wir euch 10 vermeintlich harmlose Kinderfilme, die sich als absolutes Albtraum-Material entpuppt haben.

Der Artikel erschien ursprünglich im März 2025. Wir haben ihn auf Aktualität geprüft und aktualisiert.

Vermutlich jeder hat in seiner Kindheit die Erfahrung gemacht: Es wird dir erlaubt, einen Film zu schauen, der als harmlos betrachtet wird, da es sich ja um einen Kinderfilm handelt. Voller Vorfreude schaust du auf den Bildschirm und der Film startet, doch irgendwas fühlt sich merkwürdig an.

Die Bilder geben dir ein ungutes Gefühl, du hast Angst, wirst erschrocken, mit Dingen konfrontiert, an die dein junges Gehirn bisher noch keinen Gedanken verschwendet hat.

Die offizielle Website der deutschen FSK (kurz für Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft) besagt, dass sie durch ihre Altersfreigaben dafür sorgen will, dass Filme nicht die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen oder ihrer Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit beeinträchtigen.

Eine FSK 6 beschreibt Folgendes:

Ab dem 9. Lebensjahr beginnen Kinder, fiktionale und reale Geschichten unterscheiden zu können.

Bei jüngeren Kindern steht hingegen noch immer die emotionale, episodische Impression im Vordergrund.

Ein sechsjähriges Kind taucht noch ganz in die Filmhandlung ein, leidet und fürchtet mit den Identifikationsfiguren.

Spannungs- und Bedrohungsmomente können zwar schon verkraftet werden, dürfen aber weder zu lang anhalten noch zu nachhaltig wirken.

Eine positive Auflösung von Konfliktsituationen ist auch hier maßgebend.

Behaltet diese Informationen im Kopf, wenn ihr diese Liste lest. Alle Filme, die aufgezählt werden, sind nämlich mit einer Altersfreigabe von FSK 0 oder FSK 6 eingestuft. Diese 10 Filme sind bekannt für ihre düsteren Bilder und Themen, die euch in eurer Kindheit einige schlaflose Nächte beschert haben:

Das letzte Einhorn (1982)

Das letzte Einhorn und der rote Stier

Bildrechte von Das letzte Einhorn liegen bei LEONINE Studios.

7,3/10 (via IMDb)

FSK 6

Das letzte Einhorn wird heute als ein zeitloses Fantasy-Märchen gesehen, das für Familien mit älteren Kindern geeignet ist. Aber für unvorbereitete jüngere Kinder waren die furchteinflößenden Bilder geradezu albtraumhaft: die unheilvollen Visionen, in denen die Einhörner fliehen, der Einsatz der gruseligen Musik und das monströse Auftreten des roten Stiers und anderen Kreaturen des Films sind nur einige Dinge, die zu diesem Effekt beitragen.