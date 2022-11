Wurdet ihr bereits im Gaming angefeindet und wie seid ihr damit umgegangen?

Wir wollen von euch wissen, ob ihr bereits im Zuge des Gamings angegangen worden seid und was eure Reaktion darauf war.

Am 16. November 1996, also vor genau 27 Jahren, unterzeichnete die UNESCO (die Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft, Kultur und Kommunikation) die Grundsatzerklärung zur Toleranz. In ihr wird unter anderem bekräftigt, dass Toleranz weder Nachsicht noch Gleichgültigkeit ist, sondern Respekt und Wertschätzung für die Vielfalt der Kulturen.

Diese Wertschätzung und der Respekt prägen aber nicht nur kulturelle Betrachtungen, sondern auch unser alltägliches (Gaming-)Leben. Vor allem im Internet ist Hate Speech ein omnipräsentes Thema. Dabei sind es nicht nur soziale Netzwerke wie Twitter, YouTube, Facebook und Co. Auch Voice-Chats oder allgemeine Textkanäle im Gaming werden immer wieder für Hass missbraucht.

Viele von uns kennen das vermutlich vor allem von kompetitiven Spielen wie League of Legends, Counter Strike, DOTA oder anderen Online-Spielen, bei denen entweder “nur” die eigenen Fähigkeiten niedergemacht werden oder wir direkt rassistische, sexistische oder andere hasserfüllte Sprüche um die Ohren gehauen bekommen. Dabei ist es oft egal, wie gut oder schlecht spielen. Ein einziger Fehler oder gar nur eine andere Meinung reichen oftmals aus, um “geflamed” zu werden.

Wie groß die Zahl der Betroffenen auf unseren Webseiten ist und was sie dagegen tun, möchten wir gern mit einer Umfrage in Erfahrung bringen. Wir wollen von euch im ersten Schritt wissen, ob ihr bereits selbst Opfer von Anfeindungen in Gaming Communitys geworden seid. Dabei ist es egal, ob diese Anfeindung im Spiel oder auf sozialen Netzwerken im Gaming-Umfeld passiert sind.

Die Beantwortung der Frage ist dabei komplett anonym und ihr könnt für mehrere Punkte abstimmen:

Im zweiten Schritt wollen wir dann von denjenigen unter euch, die auf die erste Frage in irgendeiner Form mit “Ja” geantwortet haben, wissen, was eure Konsequenzen aus diese Anfeindung waren. Die Beantwortung erfolgt hier ebenfalls komplett anonym. Dieses Mal habt ihr allerdings bis zu zwei Stimmen, um eure unmittelbare Reaktion und den weiteren Umgang mit dem Spiel zu dokumentieren.

Selbstverständlich stellt sich auch für GameStar, GamePro und MeinMMO täglich die Frage, was wir als Redaktionen und Community gemeinsam gegen Hate Speech unternehmen können. Wir freuen uns auf eure Meinungen, Ideen und Erfahrungsberichte in der Kommentarsektion. Schreibt uns dort gern rein, was ihr persönlich bei und gegen Hass im Gaming unternehmt und ihr euch von anderen wünschen würdet. Wir sind gespannt auf euer Feedback!