Das Survival-Game Windrose zeigt die Inhalte seines ersten großen Updates und bringt dabei genau das, was alle Seeräuber brauchen: einen Karaoke-Modus für Shantys-

Um welches Spiel geht es? Im April 2026 startete Windrose auf Steam in den Early Access. Das Survival-Game des Entwicklerstudios „Kraken Express“ versetzt euch in ein PvE-Abenteuer im Piratenzeitalter.

Das Spiel verfolgt dabei den altbekannten Ansatz verschiedener Survival-Games und erwartet von euch, dass ihr den Gefahren der Open World trotzt, eine Bleibe errichtet und die verschiedenen Biome erkundet. Dank des Piratensettings müsst ihr allerdings nicht eure Füße mit langen Laufwegen strapazieren oder wilde Kreaturen zähmen, sondern könnt mit eurem eigenen Piratenschiff übers Meer reisen – und dort natürlich in bester Seeräuber-Manier mit eurer Crew richtige Schiffskämpfe absolvieren.

Windrose kam zum Early-Access-Start direkt richtig gut an und konnte bei über 48.000 Bewertungen auf Steam starke 86 % seiner Rezensenten überzeugen. Es galt prompt als eines der besten Piraten-Spiele der vergangenen Jahre.

Video starten Das Piraten-Survival-Game im Trailer Autoplay

Neues Feature für echte Seeräuber

Was ist das für ein Update? Windrose möchte noch im Winter 2026 das „Ashlands”-Update bringen. In einem neuen Blog-Post auf der Steam-Seite des Survival-Spiels haben die Entwickler nun ein paar neue Einblicke in die kommenden Inhalte gegeben.

Eine besondere Rolle nehmen dabei die Shantys ein, also die traditionellen Lieder, die Piraten und Matrosen auf ihren Schifffahrten lauthals trällern. Diese erhalten nun einen eigenen Gegenstand im „Kuriositäten“-Bereich eures Inventars. Dort könnt ihr den Liedtext nachlesen und das Shanty sogar einer Playlist hinzufügen.

Außerdem gibt es mit dem Update eine Art Karaoke-Modus, den ihr in den Einstellungen des Spiels aktivieren könnt. Anschließend wird euch der Text des jeweiligen Shantys auf dem Bildschirm angezeigt, damit ihr an eurem Gaming-Setup sitzend ebenfalls mitsingen könnt – eben wie ein echter Seeräuber.

Passenderweise wird es auch 10 neue Shantys geben:

Dead Horse

Haul Away Joe

High Barbaree

Lowlands Away

Randy Dandy Oh

Roll Boys Roll

Roll the Old Chariot

Santy Anna

Spanish Ladies

Wellerman

In den vergangenen Wochen haben die Entwickler immer wieder neue Infos zum kommenden „Ashlands”-Update geteilt. So sollen besonders die individuellen Anpassungsmöglichkeiten der Schiffe verbessert werden.

Es wird etwa neue Anpassungsslots für die Galionsfigur, die Rumpfverzierungen, das Heck und das Steuerrad geben. Zudem stehen euch dann auch neue Farbschemata für die Außenseite zur Verfügung. Ebenso könnt ihr zukünftig eine Werkbank und eine Kochstelle im Laderaum des Schiffs platzieren.

Was haltet ihr von den vorgestellten Neuerungen? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!

Windrose ist eines der Survival-Spiele, die MeinMMO-Redakteur Dariusz in den vergangenen Jahren verpasst hat und definitiv noch nachholen will. Aktuell spielt er aus demselben Grund das in Frankfurt entwickelte Enshrouded und ist dort seit über 30 Stunden mit dem Ausbau seines Zwergenreichs beschäftigt. Mehr dazu hier: Quests und Loot sind mir in in einem Survival-Spiel aus Frankfurt egal, ich buddle seit 30 Stunden an einem riesigen Loch