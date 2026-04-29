Ein paar Gaming-Youtuber die auf einmal einen Kult leiten, ein GameStar-Redakteur, der ihnen auf die Schliche kommt und mittendrin ein Privatdetektiv, der versucht, die Wahrheit aufzudecken.

Es hätte ein Tag wie jeder andere im Büro unseres Privatdetektivs sein können. Doch das Schicksal hat es anders gewollt. Denn sein neuester Auftrag wird ihn auf die Spuren eines verschwundenen GameStar-Redakteurs führen, dabei einen seltsamen Kult aufdecken und weitere dramatische Enthüllungen nach sich ziehen. Aber was hat das alles mit dem Lord of Hatred zu tun?

Ein neuer Auftrag

24.04.2026, 17:46, Detektei

Es war ein eher trister Tag in meinem staubigen Arbeitszimmer. Nur wenig Licht fiel durch die zugezogenen Jalousien. Meine Kollegen betonen immer wieder, dass mir Vitamin D fehlen würde, aber im Dunklen funktioniert meine Kombinationsgabe einfach besser. Und das ist schließlich das, womit ich mein Geld verdiene. Zumindest normalerweise. Mein letzter Auftrag ist eine ganze Weile her und der Staub auf meinem Schreibtisch ist ein trauriger Zeuge dieses Umstands.

Ein Blick auf meine ebenfalls verstaubte Uhr zeigt mir, dass es an der Zeit war, es für heute gut sein zu lassen und nach Hause zu fahren. Doch gerade als ich die Tür absperren wollte, tippte mir eine unbekannte Person von hinten auf die Schulter und fragte mich, ob sie es mit dem Detektiv zu tun hätte. Ich bat sie herein und sie trug mir sogleich ihr Anliegen vor.

Sie gehörte wohl zur sogenannten GameStar, einem Team von Leuten, die sich mit Videospielen beschäftigen und darüber berichten. Es klang nach einem tollen Job, der mich wieder einmal an meiner Berufswahl als Privatdetektiv zweifeln ließ. Jedenfalls ist wohl einer ihrer Redakteure seit ein paar Tagen nicht mehr aufzufinden und ich soll herausfinden, wo besagter Redakteur abgeblieben ist. Sie überreichte mir einen Steckbrief:

Wieso ist dieser Mann verschwunden? Und was hat das mit einem Kult zu tun?



Ich begann mit ein paar Standard-Fragen, die aber alle unbeantwortet blieben. Nach mehrfachen Nachbohren konnte ich aus der Person zumindest noch herausbekommen, dass Jules, so der Name des Verschwundenen, zuvor an einer seltsamen Story dran gewesen sein muss. Sein letztes Lebenszeichen war dieser kurze Videoclip:

Video starten Das ist das letzte Lebenszeichen von Jules

Ein … Kult? Okay, hinter der Sache scheint mehr zu stecken als nur ein Gaming-Fan, der abgetaucht ist, um sein Lieblingsspiel weiterzuspielen. Es scheint so, als sei an diesem Jules ein guter Detektiv verloren gegangen. Wenn ich ihn ausfindig mache, kann ich ihn vielleicht von einem Jobwechsel überzeugen. Ich könnte einen neuen Assistenten gebrauchen, seit … ach vergessen wir das lieber wieder.

So oder so scheint dieser Fall spannender zu werden als mein letzter, wo sich der vermeintliche Geist eines Ritters nur als extrem begeisterter Cosplayer mit Hang zur Theatralik herausgestellt hat.

Auf die Frage, warum die Redaktion nicht selbst nach Jules suchen würde, nuschelte sie nur irgendetwas von einem gewissen Herrn Diablo und einer neuen Erweiterung. Obwohl ich damit nicht wirklich viel anfangen konnte, könnte es sich lohnen, diese Worte im Hinterkopf zu behalten, vielleicht führen sie mich am Ende genau dorthin, wo ich sein muss.

Erste Recherchen

25.04. 2026, 10:14 Uhr, GameStar Redaktion

Ich beschloss, dass es das Beste sei, meine Recherche am Arbeitsplatz von Jules zu beginnen. Vielleicht können mir seine Arbeitskollegen Hinweise auf seinen Aufenthaltsort liefern.

Doch diese erweisen sich als extrem verschlossen. Wirklich offen über Jules will niemand reden und über sein Verschwinden schon gar nicht. Es scheint fast so, als hätten die Leute hier Angst. Aber vor wem oder vor was? Es ist eigentlich zu früh für Mutmaßungen, aber ich werde das Gefühl nicht los, dass dieser Kult dabei irgendwie seine Finger im Spiel hat.

Mein erster richtiger Hinweis, aber hält er auch, was er verspricht?



Aus dem Team der GameStar werde ich wohl nichts mehr herausbekommen, es könnte sich aber lohnen, Jules’ Schreibtisch genauer unter die Lupe zu nehmen. Volltreffer! Etwas versteckt unter dem Mousepad lag ein USB-Stick, der folgenden Videoclip enthielt:

Video starten Jules konfrontiert PietSmiet – eine weise Entscheidung?

Nach mehrfacher Betrachtung stelle ich mir nun dieselbe Frage, die sich auch schon Jules gestellt hat: Was weiß dieser Peter über den angeblichen Kult, und wer sind die anderen Personen im Bild? Es wird Zeit, meinen Supercomputer anzuwerfen, um ein paar Informationen über diese Organisation namens PietSmiet einzuholen.

PietSmiet ist eine Gruppe bestehend aus fünf Teilzeit-Bekloppten, die seit fast 20 Jahren Gaming-Content auf Youtube hochladen. Piet, Brammen, Chris, Jay und Sep haben dabei eine große Reichweite aufgebaut. In letzter Zeit ist es eher ruhig um sie geworden und es geht das Gerücht um, dass sie in dubiose Machenschaften verwickelt sein sollen, die etwas mit Blut, Schwarzen Kutten und Messern zu tun haben.

Offenbar steckt hinter der Fassade der fünf Freunde, die harmlosen Gaming-Content machen, mehr, als man auf den ersten Blick ahnt. Ist es am Ende nichts weiter als eine gute Tarnung, um ihre wahren Pläne zu verbergen? Momentan nichts als Spekulation, aber ich bin mir sicher, dass ich hier etwas ganz Großem auf der Spur bin. Es wird Zeit, meine Ermittlungen auszuweiten.

Auf den Spuren des Kults

26.04.2026, 13:33, Offene Straße

Ich habe den Ort ausfindig gemacht, an dem der Clip in der Stadt aufgenommen wurde. Auf den ersten Blick sieht alles aus wie eine normale Straßenecke, aber meinem geschulten Auge fallen selbst kleine Details auf. Und da, ganz unauffällig, fast schon unsichtbar, lag er dort: ein kleiner USB-Stick zusammen mit einer schwarzen Kutte.

Die Kutte muss einer der Kultisten in seiner Eile liegengelassen haben.

Jules muss den Stick mit der Aufnahme während seiner Verfolgungsjagd verloren haben. Fragt sich nur, wie er die Aufnahme während dem Rennen noch übertragen konnte, aber das ist ein Problem für die Zukunft. Jetzt ist nur eines wichtig: Wohin ist Jules nach der missglückten Verfolgungsjagd gegangen? Und was genau meinte er mit “Undercover”?

Video starten Was machen die Leute in den Kutten da?

27.04.2026, 08:04 Uhr, Detektei

Nun, die Antwort auf meine gestrigen Fragen lag heute Morgen völlig kommentarlos auf meinem Schreibtisch. In einem vergilbten Umschlag befanden sich ein weiterer USB-Stick zusammen mit diesem Zettel:

Jules hat es geschafft, mir eine Botschaft zukommen zu lassen.

Egal wo Jules gerade auch sein mag, er hat es geschafft, eine Botschaft nach draußen zu senden. Dieser Fall entwickelt sich langsam aber sicher zum größten und mysteriösesten Fall, den ich je angenommen habe. Für jede Frage, die ich beantworte, rücken zwei neue an ihre Stelle. Was hat Jules herausgefunden? Wo ist er jetzt? Und wie ist dieser Umschlag bei mir gelandet? Doch nun galt es erstmal, den Inhalt des neuen Speichermediums zu inspizieren.

Video starten Jules hat sich beim Kult eingeschlichen – ob das gut geht?

Es scheint so, als sei der Kult weiter verbreitet, als zunächst angenommen, und Jules hat es geschafft, bis in ihr tiefstes Herz vorzudringen. Sollte ich ihn ausfindig machen, sollte ich ihm unbedingt ein Jobangebot unterbreiten.

Ich wollte den PC gerade wieder herunterfahren, als mir auffällt, dass auf dem USB-Stick noch eine zweite Datei drauf ist. Sie scheint aber mit irgendeiner Art Code verschlüsselt zu sein. Zeit, nochmal den Supercomputer um Rat zu fragen.

Video-Datei erkannt, Verschlüsselung registriert

Beginne mit Decodierung …

Verschlüsselungssystem gänzlich unbekannt, nutzt Runen, um einzelne Fragmente mit neuen Bezeichnungen zu versehen.

Erstelle Datenbank …

Begriffe: Mephisto, Diablo, Sanktuario, Lillith, Loot, Dungeon, Quest, Paladin, Warlock, Barbar, Druide, Jäger, Necromancer, Zauberer, Kult, Blizzard, Erweiterung, 28. April

Da war es wieder, dieses Wort, das ich zu Beginn dieses Auftrags schon einmal gehört habe. Ist er vielleicht Anführer dieses Kults? Aber noch ein anderes Wort aus der Verschlüsselungsmatrix sticht mir sofort ins Auge: Mephisto. Mein untrüblicher Spürsinn sagt mir, dass dieser Name ebenfalls zentral ist, was sich auch genau dahinter verbergen mag. Ich komme nur nicht genau dahin…

Verschlüsselungssystem erkannt, Datei ist nun zugänglich

Die Mitteilung des Computers reißt mich aus meinen Gedanken. Vielleicht liefert Jules’ neueste Videobotschaft das fehlende Puzzlestück in meinen Ermittlungen.

Video starten In was ist Jules da nur reingeraten?

Es ist also genau das eingetreten, was ich bereits befürchtet habe: Jules ist aufgeflogen und nun in den Fängen des Kults gefangen. Zwischen Kutten, Eimern voller Blut und merkwürdigen Sensen. Nicht gerade rosige Aussichten und ohne weitere Hinweise habe ich absolut keine Ahnung, wie ich weitermachen soll.

28.04. 12:37 Uhr, Offene Straße

Auch eine Nacht voller Brütereien und gedankenverlorenes Umherstarren zu Jazz-Musik hat mich in diesem Fall nicht weiter gebracht. Seit den frühen Morgenstunden laufe ich ziellos durch die Stadt. Ich schwitze unter meinem Regenmantel, für den es eigentlich viel zu warm ist. Was tut man nicht alles für ein professionelles Aussehen.

Ich bin mit meinem Latein nahezu am Ende. Meine letzte Hoffnung ist dieser seltsame Hinweis am Ende des letzten Videos. Gestern ist auf dem Youtube-Kanal PietSmiet, bei denen es sich recht offensichtlich um die Kult-Führer handelt, ein Video erschienen.

Doch da ich mich nicht darauf verlassen kann, dass mir alle noch ausstehenden Antworten auf dem Silbertablett geliefert werden, brauche ich auch eure Mithilfe. Schaut euch das Video ebenfalls an und notiert euch alles, was wichtig sein könnte. Vielleicht entdeckt ihr sogar Jules selbst oder findet Hinweise über seinen Aufenthaltsort.