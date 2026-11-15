Einen besonders hässlichen Dämon in Warhammer 40.000 sollte man niemals töten, denn dann wird alles nur noch schlimmer

Die meisten stellen sich Dämonen als besonders grausame, widerliche Kreaturen vor. In Warhammer 40.000 stimmt das zu einem großen Teil ebenfalls, aber es gibt eine besondere Ausnahme: Schleimbestien, die zu den in der Theorie freundlichsten Wesen gehören, die existieren. Zumindest, bis sie sterben …

Jeder der vier Götter des Chaos hat Dämonen, die ihm gehorchen und mit seiner jeweiligen Domäne verbunden sind. Slaanesh ist etwa bekannt für die verführerischen Dämonetten, Khorne für seine brutalen Blutdürster.

Unter den Göttern hat ausgerechnet der Seuchen-Gott Nurgle eine Sonderstellung, denn seine Diener und Dämonen sind (fast) alle immer glücklich und zufrieden, zumindest scheinbar. Und das, obwohl sie unter den schlimmsten Krankheiten leiden, die man sich vorstellen kann.

Wann immer sie mit Sterblichen zu tun haben, sehen Nurgles Anhänger und Schöpfungen die Seuchen, die sie verbreiten, als Geschenke, die sie aus reiner Güte verteilen. Jeder soll an ihrer Euphorie teilhaben können.

Zu den vielleicht bekanntesten Dämonen des Nurgle zählt die Schleimbestie, oder im Original: „Beast of Nurgle.“ Die sieht eigentlich nur aus wie eine Schnecke, die alles verschlingt und verpestet, aber dahinter steckt sehr viel mehr.

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Ein Leben voller Freude, gefolgt von tiefer Verzweiflung

Schleimbestien werden oft als das Hässlichste beschrieben, das man sich vorstellen – oder eben nicht vorstellen kann. Sie entstehen, wenn eine massive Verderbnis sich an einem Punkt konzentriert und Lebewesen dort verschmilzt zu etwas, das an eine riesige Schnecke mit Armen und einem widerlichen Kopf erinnert.

Diese Schnecken ziehen eine Spur aus reinem Verfall hinter sich her, sind überzogen mit allen möglichen toxischen und krankheitserregenden Substanzen und sollen so sehr stinken, dass die Vögel buchstäblich vom Himmel über ihnen fallen.

Was sie jedoch besonders macht, ist ihre enorme Dummheit, oder genauer: Einfachheit. Schleimbestien sind im Kopf nicht reifer als Kleinkinder und erkennen ihre Existenz als solche nicht wirklich. Für sie ist alles einfach nur ein Spiel und Menschen ihre Spielkameraden oder Spielzeuge.

Da Sterbliche aber nicht gerade darauf ausgelegt sind, einer solchen dämonischen Verderbnis standzuhalten, sterben sie natürlich. Das „Spielzeug“ geht kaputt und die Schleimbestie ist traurig und frustriert, wie ein Kind eben.

So geht es immer weiter, bis die Bestie zunehmen wütender und aggressiver wird, oder schlussendlich ihren Tod findet. Aber jeder sollte tunlichst vermeiden, eine solche Schleimbestie zu töten.

Der Tod ist der ultimative Verrat und die Geburt von etwas Schrecklichem

In Warhammer sterben Dämonen nicht, wenn sie im Realraum (dem „Materium“) getötet werden. Sie kehren einfach in den Warp zurück und werden dort wiedergeboren. Schleimbestien allerdings durchlaufen nach dem Tod eine Metamorphose.

Wie eine Made, an die sie optisch ohnehin schon erinnern, verwandeln sich Schleimbestien nach dem Sterben in Faulfliegen. Diese Dämonen-Art ist um einiges aggressiver und bösartiger, als es Schleimbestien jemals sein könnten.

Im Kampf sind sie bereits schreckliche Gegner, die die Luft mit kleineren Fliegen füllen und das Fleisch von den Knochen der Sterblichen ätzen können. Faulfliegen empfinden einen solchen Hass, dass ihr höchstes Anliegen ist, ihren Mörder zu finden, um ihn zu fressen und bis in alle Ewigkeit zu verdauen.

Übrigens ist es gleichgültig, ob ihr mit einem Schwert oder einem Bolter einer solchen Fliege gegenübersteht: Schleimbestien und Faulfliegen gibt es in jeder der Welten von Warhammer.

Die Fliegen dienen den Seuchendrohnen als Reittier.

Aber warum erschafft Nurgle eine Bestie voller Hass?

Eine Kreatur, die quasi überhaupt keine Freude mehr empfindet, sondern nur noch wütend ist, passt eigentlich nicht so wirklich zu der Idee von Großväterchen Nurgle, der seine Kinder reich beschenkt. Es wird jedoch logischer, wenn man weiter schaut.

Nurgle ist nicht nur der Gott der Seuchen, sondern vor allem der Gott der Verzweiflung. Entsprechend ist es für ihn natürlich ein Hochgenuss, wenn ein Wesen voller Freude wie eine Schleimbestie so tief fällt, dass sie zur Faulfliege wird.

In der Lore lässt sich Ähnliches immer wieder beobachten, so gibt es etwa völlig verpestete Anhänger, die kurze Momente der Klarheit haben, in denen sie erkennen, was aus ihnen geworden ist, ehe sie wieder mit glückseliger Freude betäubt werden.

Welchen Dämon aus Warhammer findet ihr am spannendsten? Welchem würdet ihr auf keinen Fall jemals begegnen wollen? Und welchem Gott würdet ihr am ehesten dienen? Schreibt einen Kommentar!

Übrigens haben nicht nur die vier bekannten Chaos-Götter Nurgle, Khorne, Tzeentch und Slaanesh ihre Champions und Dämonen. Auch andere Entitäten des Warp können solche Wesen erschaffen – selbst der Imperator: Das Imperium in Warhammer 40.000 hat so etwas wie eigene Dämonen-Prinzen und fast alle davon sind Frauen