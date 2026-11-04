Ich habe jetzt schon fast 300 Stunden in Warhammer 40.000: Rogue Trader auf Steam gesteckt, ab Dezember werden’s nochmal 100 mehr

Owlcat hat das Release-Datum für den letzten DLC von Rogue Trader angekündigt: den 8. Dezember 2026. Damit ist das Rollenspiel zu Warhammer 40.000 endlich vollständig. Der beste Grund für MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus, noch einmal von Vorne zu beginnen.

Schon seit einigen Monaten ist „Prozession der Verdammten“ als DLC bekannt und die Inhalte wurden in den vergangenen Wochen immer wieder stückchenweise angekündigt. Jetzt wissen wir endlich, was genau der letzte DLC für Rogue Trader alles mit sich bringt:

Einen galaktischen Schiffsfriedhof als Schauplatz mit haufenweise Wracks verschiedenster Fraktionen.

Gegner aus den Reihen der Chaos-Anbeter und Aeldari, die eigentlich nur noch als verstreutes Volk existieren.

Stella als neue Begleiterin, eine Anhängerin der Ekklesiarchie, die direkt mit einem neuen Archetypen ins Spiel kommt: dem auf Nahkampf ausgelegten Fanatiker.

Der Granatwerfer kommt als neue Waffe und mit „Wahnsinn“ gibt es eine neue Mechanik, die Einfluss auf alle Begleiter nehmen kann.

Die Inhalte und Story des DLCs fügen sich nahtlos in die Hauptgeschichte ein, statt einfach als Erweiterung am Ende dazu zu kommen. Noch kennen wir den genauen Umfang nicht, erfahrungsgemäß stecken in den DLCs von Rogue Trader aber rund 10-20 Stunden Spielzeit.

Video starten Warhammer 40.000: Rogue Trader verrät den Release für den letzten DLC Prozession der Verdammten Autoplay

Rogue Trader liefert den idealen Einstieg in Warhammer 40.000

Ich liebe alle Spiele von Owlcat, und mit Rogue Trader hat das Studio den Flair von Warhammer 40.000 erstklassig eingefangen. Wer die Welt kennenlernen will, bekommt in Rogue Trader ideale Erklärungen zu allem, was Warhammer 40.000 ausmacht.

Die Welt ist bekannt für ihre absurd tiefe, ausufernde und teilweise verschlungene Lore, in der oft nicht alles eindeutig oder logisch ist. Rogue Trader erklärt aber sämtliche Umstände in Texten und Gesprächen, ohne, dass man viel Vorwissen braucht, um das Spiel zu spielen.

Wer will, kann also tiefer in die Lore von Warhammer 40.000 eintauchen. Wer einfach nur ein Sci-Fi-cRPG in einer dystopischen, brutalen Welt spielen will, der kommt ebenfalls auf seine Kosten.

Owlcat arbeitet übrigens aktuell am Nachfolger, Dark Heresy, der bereits seit fast einem Jahr in einer Vorab-Version spielbar ist:

Rogue Trader wird mich hunderte Stunden kosten … nur der Zeitpunkt ist mies

Nach aktuellem Stand habe ich über 294 Stunden in Rogue Trader gesteckt, über 100 davon alleine für den ersten Durchgang und die restlichen für die bisher erschienen DLCs oder neue Spielweisen. Mit einem Durchgang – allein im Grundspiel – könnt ihr locker mit 80-120 Stunden rechnen.

Da Rogue Trader nun im Dezember „vollständig“ ist, dürfte sich die Spielzeit mit allen DLCs vermutlich auf so 150-200 Stunden erweitern und ich werde jede Sekunde davon genießen! Schon als Owlcats Vorgänger-Spiel Pathfinder: Wrath of the Righteous vollständig war, habe ich danach dutzende Stunden in zwei neue Durchgänge gesteckt.

Blöd ist nur, dass sich der Release von Prozession der Verdammten sehr genau mit anderen Releases deckt, die noch anstehen:

Am 4. Dezember erscheint Dawn of War 4, das neue Strategiespiel zu Warhammer 40.000, dem ich schon in der Beta verfallen bin.

Am 11. Dezember startet Path of Exile 2 in Version 1.0 und wird einiges an Zeit beanspruchen.

Und schon jetzt ist mit WoW Forever ein neues MMORPG auf dem Weg, dem ich ebenfalls meine Aufmerksamkeit schenken will.

Rogue Trader wird vermutlich ein Projekt für den nächsten Urlaub, weil ich mich dann einfach eine Woche lang einschließe, den Kühlschrank mit Vorräten fülle, Handy und Telefon ausschalte und die 150 Stunden am Stück einfach in der Koronus-Weite lebe.

Habt ihr Rogue Trader schon gespielt, oder wollt ihr es dann im vollständigen Zustand endlich angehen? Ist euer Kalender auch so unfassbar voll mit neuen, guten Spielen und Updates? Schreibt mir einen Kommentar!

Was ich aber mit Sicherheit weiß ist, dass ich Rogue Trader zwar spielen werde, vielleicht sogar auf höheren Schwierigkeiten, mit Sicherheit aber nicht im Hardcore-Modus. Der hat mich schon vor einiger Zeit Demut gelehrt: Ich bin absoluter Experte in Warhammer 40.000, aber das Rollenspiel auf Steam hat mich 2-mal besiegt – im Tutorial