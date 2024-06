War Thunder benutzt Bilder von echtem Unglück als Werbung, entschuldigt sich peinlich berührt

In War Thunder kam es zu einem kuriosen Vorfall: Ein Bild verwendet Grafiken, die auf einem echten Vorfall beruhen – einem Unglück, bei dem mehrere Menschen starben.

War Thunder ist ein Spiel, das in vielen Bereichen einen besonders großen Wert auf Realismus legt – dafür wird es von der Community geliebt. Doch jetzt sind die Entwickler ein bisschen zu realistisch geworden. Sie verwendeten ein Bild aus der Realität und Teile davon als Promo-Material für das kriegerische Online-Spiel.

Das ist ziemlich makaber und dem Entwickler auch deutlich unangenehm: Denn das Bild stammt von einer Explosion, bei der sieben Leute ums Leben gekommen sind.

Was ist das für ein Bild? In einem „Key Art“-Bild, also einem prominent genutzten Werbebild für neue Inhalte im Spiel, fiel im Hintergrund eine recht markante Explosion auf. Große Rauchwolken mit kleineren Rauchschwaden, die sich daraus lösen. Offensichtlich Trümmer, die in die Tiefe stürzen – Überreste von dem, was auch immer da zerstört wurde.

Die Explosion ist nur leider nicht fiktiv in War Thunder, sondern stammt aus einem echten Vorfall.

Woher stammt das Bild? Teile des Artworks stammen von der Explosion der Challenger. Das war ein Space Shuttle der NASA, das zwischen 1983 und 1986 mehrere Raumflüge absolvierte. Am 28. Januar 1986 sollte die Raumfähre ein weiteres Mal starten. Kurz nach dem Start explodierte die Challenger jedoch, wobei die Besatzung von sieben Astronauten ums Leben kam.

Die „Challenger-Katastrophe“ gilt als einer der tragischen Augenblicke in der Geschichte der NASA.

Das sagt War Thunder: Nachdem einigen Spielern das Bild aufgefallen war, meldete sich der Community Manager im Forum von War Thunder und erklärte:

Hey Leute, wir haben aus Versehen die Explosion aus dem Challenger-Unglück in einer unserer Key-Arts verwendet. Bitte akzeptiert unsere aufrichtige Entschuldigung dafür. Das Bild war Teil eines Bilder-Pakets für Luft-Explosionen-Referenzen für unsere Künstler und der Kontext ist dabei verloren gegangen. Wir werden das Bild so bald wie möglich austauschen und sicherstellen, dass sich so etwas in Zukunft nicht wiederholt.

War Thunder sorgt immer wieder für sonderbare Meldungen

War Thunder ist ohnehin ein kurioses Spiel mit einer sehr leidenschaftlichen Community, die einen fast schon fanatischen Drang zur Realität hat. Bei War Thunder kam es in der Vergangenheit immer wieder vor, dass Fans sich über den Realismus im Spiel stritten und dabei tief in die Details von Panzern gingen. Dabei kam es bereits mehrfach vor, dass reale, geheime Militärdokumente genutzt wurden, um den jeweiligen Standpunkt zu untermauern.