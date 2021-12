Wählt das beste neue MMORPG oder MMO Addon 2021

Das Jahr 2021 hat eine ganze Menge völlig neuer MMORPGs und einige dicke Addons gesehen. Kurz vorm Ende wollen wir nun von euch wissen: Welches davon war euer persönliches Highlight?

Um diese MMORPGs und Addons geht’s: Nach einer lang anhaltenden Dürre erschienen 2021 plötzlich eine ganze Reihe neuer MMORPGs. Vor allem der Frühling und Anfang Sommer waren vollgestopft mit Beta-Tests, Ankündigungen und Releases.

Aber auch gegen Ende des Jahres erschienen mehrere neue MMORPGs und Addon. Dabei konnte fast jeder Spieler etwas für sich entdecken, denn die Spiele kamen in allen Farben, Formen und Geschmacksrichtungen:

Fans von asiatischen Spielen konnten Bless Unleashed, PSO2: New Genesis oder Elyon ausprobieren

Wuxia-Setting mit coolen Kämpfen und schicker Grafik bot Swords of Legends Online

Für Spieler, die eher westliche MMORPGs bevorzugen, gab es New World, Crowfall und Wild Terra 2

Für Nostalgie sorgte WoW Burning Crusade Classic

Bestehende MMORPGs erhielten neue Addons wie FFXIV: Endwalker und ESO: Blackwood



















Vor Burning Crusade nochmal “frisch” anfangen? Tausende Spieler wollen das nochmal wagen.

An MMORPG-Futter hat es 2021 wirklich nicht gemangelt. Aber war es auch gut? Wie es bei MMOs mittlerweile “Tradition” ist, gab es schwierige Launches, die von Server-Problemen geplagt waren und so mancher Fan oder interessierter Spieler schloss am Ende verärgert den Launcher.

Und wie war’s bei euch? Macht mit bei unserer Abstimmung und kürt euer Top MMORPG oder Addon 2021.

So könnt ihr abstimmen: Eure Wahl könnt ihr wie immer in unserem sagenhaften Umfrage-Tool weiter unten treffen. Bedenkt, dass ihr hier nur eine Stimme vergeben könnt und die Wahl nicht mehr rückgängig gemacht werden kann. Überlegt euch also gut, welches Game eure Stimme verdient hat.

Dann ein letztes Mal bevor 2021 vorbei ist: Welches neue MMORPG oder Addon hat euch 2021 am meisten Spaß gemacht? Habt ihr die neuen Games ausprobiert oder haben sie euch völlig kalt gelassen? Wie empfandet ihr das Jahre der MMORPGs allgemein? Schreibt es uns in die Kommentare.

Wir wünschen euch schöne Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr!