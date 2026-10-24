Papaplatte erklärt, warum ein Money-Glitch der Twitch-Streamer „das Schlechteste ist, was dem Livestreaming passiert ist“

Aus Twitch-Livestreams werden immer wieder Clips erstellt, die dann auf anderen Social-Media-Plattformen hochgeladen werden. Streamer Kevin Papaplatte Teller hat zu Clips gemischte Gefühle , sagt er.

Was ist ein Money-Glitch für Twitch-Streamer? Nicht nur Reactions bringen Twitch-Streamer ordentlich viel Klicks und Geld, sondern auch Clips. Clips sind kleine Ausschnitte aus längeren Livestreams, die auf den verschiedenen Social-Media-Plattformen hochgeladen werden und so Aufmerksamkeit auf die Livestreams ziehen.

Meist werden sie von der Community erstellt und von ihr direkt auf Kanälen, vor allem auf TikTok, hochgeladen. Durch die Clips ziehen Streamer Aufmerksamkeit auf sich, locken damit noch mehr Zuschauer zu sich in die Livestreams und können so natürlich auch mehr Geld verdienen.

Was sagt Papaplatte zu Clips? In einem Twitch-Livestream kam ein Gespräch zwischen Papaplatte und seinen Kollegen zustande, in dem sie über Clips sprachen. Papaplatte sagte dazu:

Clips sind das Schlechteste, was dem Livestreaming-Space je passiert [ist]. […] Weil ich das Gefühl habe, dass sich einfach alles sehr verändert hat und man viel mehr darauf achtet oder achten muss, wie man Sachen sagt, dass sie nicht so aus dem Kontext gerissen [werden].



– Papaplatte via eines Twitch-Livestreams (ab 04:36:10)

Bei diesem Problem stimmt auch Trymacs zu und meint: Das Kontextlose ist krank. Du redest über ein Thema 30 Minuten [und] die nehmen 6 Sekunden daraus, sodass man es absichtlich falsch verstehen kann. Die meisten Menschen checken das schon. Es gibt halt extrem viele TikTok-Opfer, die da nicht differenziert denken können. (Quelle: Twitch ab 04:36:53).

Video starten SO wurden Challenges für Papaplatte zum Lebensunterhalt Autoplay

Der Marketingmove für Twitch: Clips

Was steckt dahinter? Clips sind seit einigen Jahren ein fester Bestandteil der Livestreaming-Bubble geworden. Sie sind der perfekte Marketingmove für Twitch-Streamer. Der Streamer CaseOh baute sich so seine riesige Reichweite auf, indem er seine Clips inszenierte und anfangs nur so tat, als wären es Ausschnitte aus seinen Livestreams.

Twitch-Streamer haben die Macht der Clips längst erkannt und teilweise fest in ihre Strategie eingebaut. So auch der Streamer Marli, der seinen Clippern Belohnungen gibt, wenn diese eine bestimmte Anzahl an Klicks auf einen Clip aus seinen Livestreams erreichen.

Die Meta der Clips hat allerdings zwei große Nachteile: Zum einen führt es zu immer extremeren Clips, da man sich von der Konkurrenz abheben will, und zum anderen geht durch die kurze Laufzeit viel Kontext verloren. Also genau das Problem, was Papaplatte und Trymacs angesprochen hatten.

Ein gutes Beispiel ist ein Clip von der Twitch-Streamerin Honeypuu, deren Reaktion aus einem LoL-Gameplay auf eine Aussage eines Streamer-Kollegen geschnitten wurde:

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Doch Clips haben auch etwas Positives: Sie verschaffen in einer kuzen Zeit einen Überblick über die dichte Streaming-Landschaft. Das meinte auch Papaplatte. Durch Clips könne er auf dem Laufenden bleiben, was bei anderen Twitch-Streamern gerade passiert. Beispielsweise habe er keine Zeit, einen Livestream von Trymacs zu schauen, könne aber mit Clips sehen, was bei seinem Twitch-Kollegen im Stream passiert ist. Abschließend meinte er, dass er gemischte Gefühle zu Clips habe.

Wie findet ihr Twitch-Clips? Schaut ihr sie gerne oder sitzt ihr lieber direkt im Twitch-Stream? Schreibt es uns in die Kommentare! Das Gespräch über Clips entstand während eines Streams zu Craft Attack 14, das momentan Twitch-Deutschland fest im Griff hat. Mehr zu Craft Attack 14 findet ihr auf MeinMMO: HandOfBlood will in Craft Attack einfach nur seine Wollfarm bauen, landet in „Fiebertraum“ mit Alphastein