Trymacs verrät, wie günstig seine Serie war – sagt, 7 vs. Wild ist 11-mal teurer

Auf dem YouTube-Kanal von Trymacs läuft aktuell die 2. Staffel seiner eigenen Survival-Show. In einem Livestream hat er nun die Produktionskosten verraten, und die Serie ist im Vergleich zu 7 vs. Wild wirklich günstig.

Was ist das für eine Serie? Trymacs veröffentlicht auf seinem YouTube-Kanal aktuell die 2. Staffel der Serie „Nerd in the Dirt“. In der Survival-Serie schlagen sich Trymacs und andere Kandidaten durch die Wildnis, angeführt von Otto Bulletproof, der dafür sorgen soll, dass sie die Reise überstehen.

In der ersten Staffel der Serie ging es für die Kandidaten durch die kalte Wildnis im Norden von Skandinavien. Die Serie stellt die Kandidaten dabei immer wieder vor Herausforderungen, während sie stets viele Kilometer durch die Wildnis laufen müssen.

Alle Teilnehmer sind dabei stets unvorbereitet. Die zweite Staffel beginnt beispielsweise mit einem Einkauf von Ausrüstung und Klamotten für die Reise, die mit Zeitdruck beschafft werden müssen.

Während des Abenteuers ist kein großes Produktionsteam dabei, wie Trymacs zuletzt verraten hat.

So läuft die Produktion der Serie ab

Wie sieht die Produktion hinter solch einer Serie aus? In einem Streamausschnitt, der aktuell auf TikTok an Aufmerksamkeit gewinnt, erzählt Trymacs, was wirklich hinter der Produktion einer Staffel seiner Show „Nerd in the Dirt“ steckt.

Im Ausschnitt sagt er: „Es gibt kein Orga-Team. Leon filmt, ich lade ein und zahl’, Otto drückt uns da durch.“ Bei der Konkurrenz 7 vs. Wild hat in der Vergangenheit das Orga-Team immer wieder für Aufsehen gesorgt.

Auch auf die Rolle von Joyn kommt der Streamer zu sprechen. Dort laufen die Folgen vorab. Er sagt dazu: „Joyn schaut am Ende, wie das produziert wird, ob das cool ist, ob das passt. Die finden das geil. Bei denen wird es vorher ausgestrahlt.“

Wem die Show gehören würde, beantwortet er so: „Alle Rechte liegen komplett bei uns. […] Die haben keine Ahnung, was wir in Afrika gemacht haben. Wir klatschen da die Staffel hin, die sagen, ob es denen gefällt oder nicht, und es hat ihnen sehr, sehr gut gefallen, und gut ist.“

Warum überhaupt die Zusammenarbeit mit Joyn? Dieser Frage stellt auch ein Zuschauer im Chat des Streamers. Er beantwortet die Frage so: „Also die Bezahlen das. Das ist halt sauteuer, ’ne. […] Die ganze Ausrüstung von Otto, […] dass wir überhaupt da sein können, […] die ganze Produktion, der Schnitt, alles, das ist ja richtig teuer […]“.

Was kostet eine Staffel? Laut Trymacs kostet eine Staffel „Nerd in the Dirt“ etwa 80.000 bis 90.000 Euro und ist damit immer noch viel günstiger als zum Beispiel 7 vs. Wild. Die Kosten der Survival-Show von Fritz Meinecke beziffert Trymacs auf über eine Million Euro.

Er selbst hält den Preis für gering, gerade im Vergleich zu 7 vs. Wild. Auch der Gründer von 7 vs. Wild äußerte sich zu den Kosten seiner Serie. Dieser schätzt die Kosten im 7-stelligen Bereich: Die 3. Staffel 7 vs. Wild soll mindestens 1 Mio. Euro gekostet haben, Fritz Meinecke enthüllt Ärger mit der Produktion