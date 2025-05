RFA One: So könnte der Start der leistungsstärksten deutschen Orbitalrakete aussehen

Bezos ist zwar offiziell seit 2021 als Chef von Amazon zurückgetreten, scheint aber solche Probleme immer noch auf dem ganz kurzen Dienstweg lösen zu können. Die US-Zölle hatten in den letzten Wochen erhebliche Auswirkungen auf die Weltwirtschaften und auch auf das persönliche Vermögen von Tech-Milliardären: Elon Musk und Mark Zuckerberg haben Milliarden verloren, jetzt verdienten sie in wenigen Stunden ein Vermögen

Was soll dann passiert sein? Laut einem Bericht von CNN hat Trump direkt bei Amazon-Gründer Jeff Bezos angerufen und sich beschwert, dass Amazon vorhabe, die Auswirkungen der US-Zölle bei einigen Preisen anzuzeigen. Das hätten zwei höhere Beamte CNN so gesteckt.

