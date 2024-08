Die Macher der Serie zu The Last of Us veröffentlichen Trailer zu Staffel 2, bestätigen damit den Releasezeitraum

Nach der grandiosen ersten Staffel zur Serienadaption von The Last of Us sind die Fans heiß auf die 2. Staffel. Max hat jetzt einen Trailer zu seinen Serien veröffentlicht, die in 2024 und 2025 erscheinen. Darunter ist ein kurzer Teaser zu Staffel 2 zu sehen.

Was ist im Trailer zu sehen? Im Trailer rechtfertigt Joel, dass er Ellie beschützen musste. Dabei sind immer wieder er und eine blonde Frau zu sehen, vor der er sich rechtfertigt. Untermalt wird das Gespräch von mehreren Szenen, durch die wir wissen, was alles in Staffel 2 zu sehen sein wird:

Die Tanzszene mit Ellie und Dina in der festlich geschmückten Halle wird ein Thema sein.

Mehrere Menschen stürmen eine Festung im Schneesturm. Möglicherweise handelt es sich dabei um Jackson.

Die Seraphiten (oder auch Scars), die sich mit Pfeifen verständigen, sind im Wald zu sehen.

Eine traurige Dina mit einer Lampe ist zu sehen.

Ellie ist in einigen, actionreichen Szenen zu sehen.

Die Clicker dürfen nicht fehlen und sind im Teaser-Trailer vertreten.

Dabei sehen wir auch, wie die Schauspielerin von Dina in ihre Rolle schlüpft. Auch Bella Ramsey ist als Ellie wieder mit dabei und wird in Staffel 2 weiter im Fokus stehen.

Leider ist der Teaser nur 24 Sekunden lang. Die Bilder rauschen so schnell vorbei, dass die meisten Szenen nur einige Augenblicke dauern. Doch der Teaser schürt schon jetzt Vorfreude auf den kommenden, langen Trailer.

Das komplette Video mit allen Trailer könnt ihr euch hier ansehen:

Wann erscheint die 2. Staffel? Max bestätigt mit dem Trailer, dass die zweite Staffel nicht mehr in diesem Jahr erscheinen wird. Stattdessen müssen wir uns bis 2025 gedulden.

Die Dreharbeiten zu Staffel 2 haben bereits vor mehreren Monaten begonnen. Auch die emotionale Szene, die im ersten Viertel von The Last of Us 2 spielt, wurde schon abgedreht. Mehrere Schauspieler der Serie verrieten, dass sie während der Szene weinen mussten: The Last of Us Part II: Darsteller verraten zur schlimmsten Szene „Wir mussten nicht schauspielern, das war reine Emotion“