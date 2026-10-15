Im neuen Rollenspiel zu The Expanse gibt es Details, die selbst im Amazon-Hit zu kurz kamen

Das neue Rollenspiel zu The Expanse widmet sich verstärkt einem Thema, das sogar in der Serie und den gefeierten Büchern zu kurz kam.

Was ist The Expanse? The Expanse ist eine SciFi-Serie, die auf der gleichnamigen Buchreihe basiert und im Streaming-Angebot von Amazon Prime Video enthalten ist.

Die Serie erzählt in sechs Staffeln die Geschichte von James Holden und seiner Crew, die in einen politischen Konflikt zwischen der Regierung der Erde, einer im Asteroidengürtel lebenden Rebellengruppierung und einer auf dem Mars lebenden Menschen-Kolonie mit eigener Regierung geraten. Zudem taucht plötzlich eine seltsame Energie auf, in der die Konfliktparteien das Potenzial sehen, einen Vorteil gegenüber ihren Konkurrenten zu erhalten.

Das Entwicklerstudio Owlcat Games arbeitet derzeit an einem Rollenspiel mit dem Gameplay eines 3rd-Person-Deckungungs-Shooters, das im Universum von The Expanse spielt und „The Expanse: Osiris Reborn” heißt.

Video starten The Expanse: Osiris Reborn zeigt das Gameplay des Rollenspiels im Trailer Autoplay

Osiris Reborn widmet sich offenen Fragen und Lücken bei der Sprache der Gürtler

Was kam in der Serie zu kurz? In einem neuen YouTube-Video zu The Expanse: Osiris Reborn sprechen die Entwickler darüber, wie sie die Kultur der Gürtler im Spiel darstellen. Eine besondere Rolle dabei spielen die Sprache und Gestik der Gürtler.

Gürtler sind im Universum von The Expanse Menschen, die im Asteroidengürtel bei geringer Schwerkraft und mit begrenzten Ressourcen wie Luft, Trinkwasser oder Nahrung leben, um dort als unterdrückte Arbeiterklasse Rohstoffe für Erde und Mars abzubauen. Aufgrund des Lebens im All sind Gürtler oft groß und dünn und haben lange Gliedmaßen sowie Probleme, hohe Schwerkraft wie auf der Erde zu ertragen. Zudem kommunizieren sie viel mit Gesten und haben eine eigene Sprache namens Lang Belta entwickelt, wobei sie auch Englisch sprechen.

Während der Entwicklung arbeitete Owlcat mit Nick Farmer zusammen, der als Linguist die Sprache der Gürtler, lang Belta, für die Fernsehserie von The Expanse im Vergleich zu den Büchern ausgearbeitet hat.

In dem Video erklärt Farmer, dass ihm am Spiel besonders gefalle, dass er sich „auf die Aspekte der Sprache konzentrieren konnte, die in der Serie nicht so zur Geltung kamen, weil die Sprache dort weniger wichtig war.” Farmer führt aus:

Es gab eine Reihe von kleinen grammatikalischen Ungereimtheiten, offene linguistische Fragen und Lücken, denen ich mich für das Spiel endlich widmen konnte.

Insgesamt sei im Bezug auf die Sprache der Gürtler ein großer Unterschied zwischen dem Spiel und der Serie, meint Farmer, denn im Spiel könne man direkt mit der Sprache interagieren. „Das ist was ganz anderes, als die Sprache einfach nur zu hören und sie vorgesprochen zu bekommen“, erklärt Farmer, „stattdessen interagiert man mit den Sprechern. Es ist, als würde man ein Gespräch auf Lang Belta führen, und das ist ein einzigartiges Erlebnis.“

Wie wirkt sich das aufs Spiel aus? Aus dem Video geht hervor, dass sowohl die Sprache als auch die Gestik der Gürtler in The Expanse: Osiris Reborn verschiedene Feinheiten haben werden. Wenn Gürtler emotional sind, rutschen sie beim Sprechen beispielsweise aus dem Englischen in Lang Belta ab. Es gibt auch Slang-Unterschiede zwischen den Generationen und eine Geste kann in einem Gespräch freundlich, im nächsten feindselig wirken.

Außerdem soll die Herkunft, die ihr für eure Spielfigur wählt, einen Einfluss haben. Die Leute reagieren dann nicht nur unterschiedlich auf euch, ihr könnt als Gürtler auch Worte und Gesten wahrnehmen und verstehen die den Terranern oder Marsianern entgehen.

Findet ihr solche Details in Videospielen cool oder interessiert es euch eher weniger, wie authentisch Sprache und Gestik von NPCs dargestellt werden? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!

MeinMMO-Redakteur Dariusz hat im April diesen Jahres bereits eine Beta von The Expanse: Osiris Reborn gespielt und seine ersten Eindrücke für euch in einem Artikel auf MeinMMO zusammengefasst: Wir haben die Beta von The Expanse vorab gespielt: Das absolute Highlight ist das Gefühl von Schwerelosigkeit