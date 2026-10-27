„Muss bekloppt sein, das alleine zu machen“ – Auf Steam putzen gerade 50.000 Spieler den Mond mit einer Zahnbürste

Momentan versinken einige Spieler in dem Spiel Moon Sweepers auf Steam. Darin müssen sie den ganzen Mond putzen und die Leute lieben es.

Was ist das für ein Spiel? In dem Spiel Moon Sweepers ist der gesamte Mond von Staub bedeckt und das Ziel der Spieler ist es, alles zu säubern. Am Anfang gibt es nur eine Zahnbürste, doch durch den Verkauf des Mondstaubs lässt sich Geld verdienen, um sich weitere Tools zu kaufen.

So kann man unter anderem auf einen Besen upgraden und sich schließlich von Maschinen helfen lassen. Dabei muss man nicht alleine putzen: Bis zu 16 Spieler können zusammen schrubben.

Das Spielkonzept hat wohl einige Menschen auf Steam angesprochen, denn zeitgleich spielten laut SteamDB 51.686 Spieler. Aktuell befinden sich über 25.000 Spieler auf dem Mond und putzen (Stand: 27. Oktober 2026, 10:30 Uhr).

Übrigens: Auf Steam könnt ihr gerade 15 % beim Preis von Moon Sweepers sparen, sodass ihr nur 7,64 Euro zahlt! Das Angebot gilt noch bis zum 30. Oktober 2026.

Den Trailer zu Moon Sweepers könnt ihr euch hier anschauen:

Video starten In Moon Sweepers putzen Spieler den Mond, angefangen mit einer Zahnbürste Autoplay

Bis zur Rente wird der Mond sauber

Wie kommt das Spiel an? Auf Steam steht Moon Sweepers momentan bei 78 % positiven Bewertungen, ist also Größtenteils positiv . Spieler berichten von einer gemütlichen Atmosphäre und Spaß am Saubermachen.

Die Steam-Rezension von Spieler c0mman0z klingt positiv selbstironisch: Ich muss bekloppt sein, das alleine machen zu wollen, aber ich liebe es. Gemütlich, ohne Druck und mit ständiger Progression mach ich den Mond halt alleine sauber.

Auch Simon sieht seinen Einsatz in dem Spiel belustigend: Okay. Bis zur Rente ist der Mond sauber. (Quelle: Steam).

Allerdings gibt es neben der Euphorie einige kritische Stimmen. Spieler bemängeln, dass sie zu schnell durch die Upgrades kommen, obwohl sie erst einen kleinen Teil des Mondes gereinigt haben. Die größeren Upgrades, wie beispielsweise die Maschinen, reinigen einfach nicht gut genug. So scheint die Aufgabe, den Mond damit zu säubern, wirklich utopisch.

Vielleicht gibt es in Zukunft Updates von den Entwicklern, die noch weitere Tools und Möglichkeiten zum Saubermachen geben.

Habt ihr Moon Sweepers schon ausprobiert oder wollt ihr noch? Schreibt es uns in die Kommentare!

Falls ihr auf der Suche nach noch weiteren Steam-Tipps seid, hat sich MeinMMO-Redaktionsleiterin Lydia für euch durch eine Vielzahl an Steam-Demos getestet: Ich habe die Top-10 des Steam Next Fest getestet: Diese Spiele solltet ihr im Auge behalten