Steam: Manager tricksen realistische Fußball-Simulation aus, kaufen Haaland für Apfel und Ei

Wie diskutiert man das auf reddit? Da macht man sich schon drüber lustig, dass man mit dem Trick selbst Super-Stars wie Mbappe in die Provinz locken kann, nur um dann zu merken, dass der Franzose in der Woche mal eben ein paar Millionen verdienen möchte.

In FIFA Manager 2024 wird der Deal aber grün und kann so gemacht werden.

In der Realität wäre so ein Angebot absolut lachhaft und der Manager des Teams würde alle Mitarbeiter zusammenrufen, um kräftig zu lachen, was sich der Vollidiot nur denkt, der glaubt, er kriegt einen 350-Millionen-Euro-Spieler für weniger als 1 % des Marktwerts.

