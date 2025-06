Spieler beendet Solo-Run in Elden Ring: Nightreign auf Level 1

Ein Spieler schaffte in Elden Ring: Nightreign das, was selbst für viele Dreiergruppen eine heftige Herausforderung darstellen würde: Er absolvierte einen Run ohne zu leveln.

Was hat der Spieler geschafft? Der Content-Creator und selbst ernannter „Souls-Simp“ Youwy zeigte in einem Video auf YouTube, wie er alleine als Executor einen „Darkdrift Knight”-Run in Nightreign absolvierte, ohne auch nur eine Rune zum Leveln zu verwenden. Selbst als er Fulghor entgegentrat, befand er sich noch auf Level 1 – und hat es trotzdem geschafft.

Das verdankte er einem guten Gespür für das richtige Timing und den gegnerischen Fähigkeiten sowie einer schlauen Vorbereitung von Items und Fähigkeiten, die bereits vor dem eigentlichen Run in der „Tafelrundfeste“ startete.

Hier seht ihr den Launch Trailer zu Elden Ring: Nightreign:

Die Macht von guter Vorbereitung und richtigen Items

Wie hat er den Run geschafft? Youwy zeigt in seinem 47-minütigen Video, wie er es durch die zwei Tag-Nacht-Zyklen und den Bosskampf schaffte, obwohl er sich auf dem niedrigsten Charakterlevel befand. Hier muss man hervorheben, dass Youwy sich schlichtweg als guter Spieler beweist. Aber das ist nicht alles.

Er nutzte die Relikte „Night of Miasma“ (von „Fissure in the Fog“) und „Night of the Wise“ (von „Sentient Pest“), und ein weiteres Relikt, wodurch seine Waffen weitere Effekte wie Gift-, Bleed- und Frostschaden auslösten. Außerdem gaben sie ihm mehr HP, FP und Ausdauer.

Im Spiel verließ er sich dann eher auf den hohen Arcane-Stat und das Katana des Executors, anstatt auf seine ultimative Biestform.

Was sagt der YouTuber zu seinem Erfolg? Auch wenn der YouTuber seinen Erfolg mit dem Video beweisen kann, ist er sich bewusst, dass er einige Male gestorben ist. Er hätte lieber einen „saubereren“ Run gehabt:

„Der erste Tag war etwas holprig, ich bin ungefähr tausendmal gestorben. Es war kein todesfreier Run. Vielleicht mache ich nächstes Mal einen ‘Todesfreien-Level-Eins-Run’.“

Wenn ihr euch selbst an einen Solo-Run wagen wollt, könnt ihr in unserem YouTube-Video erfahren, wie ihr am besten solo spielt.

Wie reagiert die Community auf den Run? In den Kommentaren unter dem YouTube-Video feiern andere Spieler den Erfolg des Streamers und freuen sich bereits auf mehr:

„Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis wir den ‘Starter-Level-Eins-Kein-Upgrade-Mit-Verbundenen-Augen-Drei-Spieler-Aber-Nur-Einer-Spielt-Dancepad-Gesteuertern-Einbeinigen-Goldfisch-Auf-Einem-Einrad-In-Einer-Sinnes-Entzugs-Kammer-Unberührtem-Consumables-Only-Run’ bekommen“, schreibt Wombattus.

„Ich schaffe es manchmal nicht, die erste Nacht zu überstehen, und Bro ist hier draußen und macht das alleine auf Level 1 … WP“, gratuliert syfayre3957.

„Jetzt brauchen wir Duchess auf Level 1 nur mit ihrer Startwaffe“, schreibt joaquincaceresguibovich3182.

Was Youwy in seinem Video schafft, ist wirklich beeindruckend. Nightreign kann für eingespielte Teams aus drei Spielern schon eine ordentliche Herausforderung sein. Unser Souls-Experte Christos sah das jedoch nicht als Warnung, sondern als Challenge und schaffte es sogar, den Endboss des Spiels alleine zu bezwingen: Ich habe den Endboss von Elden Ring: Nightreign solo besiegt, weil mir niemand helfen wollte – Das habe ich dabei gelernt