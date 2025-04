Jemand hat schon Zelda: Breath of the Wild auf der Switch 2 gemeistert, bevor die Konsole überhaupt erschienen ist

Der japanische Speedrunner „Ikaboze“ durfte die Switch 2 während eines Events in Tokyo testen. Er nutzte seinen 20-minütigen Slot, um mal eben Ganon in Zelda: Breath of the Wild plattzumachen.

Was ist das für ein Spieler? Ikaboze ist ein japanischer Speedrunner, der sich der Zelda-Reihe verschrieben hat. Bei einem Nintendo-Event in Tokyo hatte er nun die Chance, Breath of the Wild auf der Switch 2 auszuprobieren. Der Profi machte das Beste aus seinem 20-minütigen Slot, denn er besiegte das Spiel mal eben.

Spieler wirft Ausrüstung ab, rennt direkt zum Boss

Wie hat er es angestellt? Ikaboze wählte aus einer Reihe von vorgegebenen Savefiles und startete mit einem Speicherstand, der ihn direkt vor Schloss Hyrule starten ließ. Bevor er richtig loslegte, verabschiedete sich der Spieler erstmal von einem Großteil von Links Ausrüstung.

Anschließend erklomm Ikaboze das Schloss und startete nach nur etwas über 2 Minuten den finalen Kampf gegen Ganon. Insgesamt brauchte der Spieler weniger als die Hälfte seiner zugeteilten Zeit: Nach etwa 7 Minuten hatte er den Boss gelegt und wurde mit den Credits belohnt.

Zwar handelt es sich nicht um einen vollständigen Playthrough, das wäre in dem 20-minütigen Zeit-Slot aber wohl auch nicht machbar gewesen. Auf Speedrun.com liegt der aktuelle Rekord für Breath of the Wild bei 22 Minuten und 58 Sekunden, also knapp 3 Minuten mehr, als Ikaboze zur Verfügung hatte.

Beim Speedrunning geht es oft nur um wenige Sekunden – die Rekordzeit um 3 ganze Minuten zu unterbieten, während man auch noch unter den weniger als idealen Bedingungen auf einer Messe spielt, ist nahezu unmöglich. Das verdeutlicht aber auch, wie beeindruckend die Leistung des Spielers ist.

Hier könnt ihr euch den Run im japanischen Original-Ton anschauen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Wenn die Switch 2 im Juni an den Start geht, werden japanische Spieler wie Ikaboze die Wahl zwischen zwei Versionen der Konsole haben. Eine Umfrage zeigt einen ganz klaren Favoriten. Mehr dazu erfahrt ihr hier auf MeinMMO: In Japan gibt es zwei Modelle der Switch 2, doch weniger als 3 % wollen unsere Version