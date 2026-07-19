In Solo Leveling gibt es 6 Frauen, die den Helden daten wollen – wer macht ihn klar?

Eigentlich hat der Protagonist Sung Jin-woo im Anime von Solo Leveling kaum Zeit dafür, eine Frau neben all dem Dungeon-Raiden kennenzulernen. Doch eine schafft es tatsächlich, ihn von sich zu überzeugen. MeinMMO stellt euch alle Kandidatinnen der Reihe nach vor und löst am Ende auf, wer schlussendlich Jin-woos Herz erobert.

Wonach wurden die Frauen ausgesucht? MeinMMO hat alle wichtigen Damen berücksichtigt, die im Laufe der Story von Solo Leveling ihr Interesse am Protagonisten bekundet haben. Der Einfachheit halber haben wir sie chronologisch gelistet.

Alle hier gelisteten Heldinnen waren bereits im Anime zu sehen, weshalb ihr Auftritt selbst kein Spoiler für euch sein sollte. Yoo Soo-hyun, die später im Manga erscheint, haben wir für diese Liste nicht berücksichtigt.

Wenn ihr allerdings nicht wissen wollt, wer Jin-woo für sich gewinnen konnte, solltet ihr die letzte Seite dieser Liste auslassen.

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Lee Ju-hee, Heilerin und die erste Freundin von Jin-woo

Erster Auftritt: Direkt zu Beginn der Geschichte, Double-Dungeon-Arc

Die B-Rang-Heilerin ist am Anfang des Anime an der Seite von Jin-woo und kannte ihn sogar schon, als er noch als der schwächste Hunter der Menschheit galt. Sie kümmert sich immer liebevoll um ihn und hat ihm schon oft das Leben gerettet. Man merkt ihr an, dass sie offensichtlich romantische Gefühle für den Protagonisten hegt und er ebenfalls Sympathien für sie hat.

Allerdings leben sich die beiden nach den traumatischen Erlebnissen im Doppel-Dungeon auseinander. Die beiden gehen getrennte Wege, da Jin-woos Welt für sie letztendlich zu gefährlich wurde, nachdem er seinen rasanten Aufstieg erlebte. Ju-hee zieht in ihre Heimatstadt zurück und gibt das Leben als Hunter weitestgehend auf.