So fies wären die Taktiken der größten Diablo-Schurken in Mario Kart

Diablo ist bekannt als das Spiel mit der düsteren Welt und den absolut bösartigen Gegnern. Mario Kart dagegen ist bekannt als das Spiel, das Freundschaften zerstört. Die perfekte Kombination also, oder? MeinMMO prüft, wie übel eine solch unheilige Kombination wirklich wäre.

Schon seit Jahrzehnten beschäftigt Fans die Frage, wie es wohl wäre, wenn Diablo, Mephisto und Co. Mario Kart spielen würden und viele von euch fragen sich sicher, wie sich diese Dämonen als Charaktere spielen würden.

… tut ihr nicht? Tja, wir beantworten die Fragen trotzdem.

Die bekanntesten Gegner in der Diablo-Reihe sind die sieben niederen und großen Übel, die in den Spielen als Bosse auftauchen. Für unser Gedankenspiel nehmen wir einige der ikonischen Figuren und schauen uns an, wie sie sich in Mario Kart verhalten würden oder welche Besonderheiten sie hätten.

Die ganze Analyse ist natürlich absolut wissenschaftlich* und fußt auf den Verhaltensweisen und Charakterzügen der Bosse, wie sie in der Lore von Diablo verankert sind. Da sich diese Eigenschaften aber nicht immer direkt auf spielbare Charaktere abbilden lassen, haben wir überlegt: Wie würden diese Dämonen gegen euch spielen? Spoiler: Ihr wollt vermutlich gegen keinen davon antreten.

*Es existieren keine Studien dazu, aber der Autor hat studiert. Vertraut ihm!

Mephisto – Der Endgegner für jeden Geduldsfaden

Fangen wir direkt mal mit einem großen Namen an: Mephisto ist der Herr des Hasses, der aktuelle Endgegner in Vessel of Hatred und das älteste und mächtigste aller Übel. Seine Taktiken in Mario Kart wären aber äußerst perfide.

Mephisto geht es nicht darum, zu gewinnen. Schließlich zieht er seine Macht aus dem Hass, einer äußerst starken Emotion. Wie kann man Hass also am besten im Spiel erzeugen? Mit blauen Panzern natürlich.

Das Große Übel hätte also ständig blaue Panzer und würde die so auf die Reise schicken, dass sie mindestens einen oder gleich mehrere Spieler an kritischen Stellen in der Strecke treffen – entweder in Kurven, auf Beschleunigungsstreifen oder direkt vor der Ziellinie.