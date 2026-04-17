Dieser neue ergonomische Stuhl hat ein Feature, das der Innovator für euren Rücken ist!

Stellt euch vor, ihr seid mitten in einer intensiven Gaming-Session oder tief in einem Home-Office-Projekt versunken. Doch langsam protestiert euer Rücken, denn ihr habt euch unbewusst die ganze Zeit eine immer unbequemere Haltung angewöhnt und irgendwann wird es dann unangenehm.

Damit ist jetzt Schluss! Der Sihoo Doro C300 Pro V2 springt in die Bresche und schickt das Problem des “starren Sitzens” endgültig in die Wüste – mit dem klaren Ziel, durch technologische Innovation ein gesundes und komfortables Sitzerlebnis zu schaffen. Die Ergonomie-Stuhl-Experten von Sihoo bringen dabei über 15 Jahre Forschung ein.

Mit seinem modernen Design passt der Stuhl wirklich in jedes Büro!

Es ist kein einfaches Möbelstück, dem Ihr euch anpassen müsst. Dieser Stuhl ist ein cleverer Hightech-Partner, der jede eurer Bewegungen in Echtzeit mitmacht, jeden Sitzmoment belebt und euch bei produktiver Arbeit wie kreativer Inspiration unterstützt. Kein Wunder, dass Sihoo bereits in über 100 Ländern vertreten ist und von Millionen Haushalten sowie großen Unternehmen geschätzt wird. Ganz nach dem Motto: Sitze gut, denke besser!

Ein Stuhl der mitdenkt: Willkommen in der Ära des dynamischen Sitzens

Willkommen in der Ära der “smarten” Stühle. Denn während man als Nutzer unwillkürlich irgendwann nach langem Sitzen eine falsche Haltung einnimmt, “denkt” dieser Stuhl quasi mit und korrigiert einfach seine Ausrichtung, um euch maximalen Komfort zu bieten.

DynaCore System – Komfortanpassung in Echtzeit

Das Herzstück des Sihoo Doro C300 Pro V2 ist das DynaCore System. Das ist sowohl das Herz als auch das Hirn des Stuhls. Durch spezielle Schwerkraftsensoren erkennt der Stuhl jede eurer Bewegungen und koordiniert dann die Unterstützung in vier Zonen: Kopf, Rücken, Lendenwirbel und Arme.



Hier steht aber nicht einfach eine klassische Lendenwirbelstütze im Fokus, sondern das DynaCore-System für adaptive Ganzkörperunterstützung, das den gesamten Rücken aktiv einbezieht und typische Schwachstellen herkömmlicher Stühle überwindet.

Egal ob beim Zocken, Arbeiten oder kreativen Aufgaben – der Sihoo Doro C300 Pro V2 macht alles mit!

Während viele traditionelle ergonomische Modelle vor allem punktuell im unteren Rücken ansetzen, passt sich der C300 Pro V2 dynamisch an die natürliche Rückenkrümmung an und bietet so durchgehenden Support – für mehr Komfort, eine gesündere Haltung und ein deutlich entspannteres Sitzgefühl über den ganzen Tag hinweg.

Das Ergebnis: Der Stuhl bietet so Support, der immer “bei euch bleibt”. Es entstehen keine Lücken, es gibt kein Verrutschen und kein ständiges Nachjustieren ist mehr nötig. Ihr sitzt also immer optimal, egal wie sehr ihr euch unbewusst beim Zocken oder Arbeiten bewegt.

SyncroFlex System – Noch mehr Anpassung!

Nerviges Herumfummeln an Hebeln und Stellschrauben vor dem ersten Hinsetzen gehört der Vergangenheit an. Dank einer innovativen Doppel-Feder- und Doppel-Track-Struktur passt sich der Stuhl automatisch an eure individuelle Rückenkrümmung an.

Die Rückenlehne gleitet dabei aktiv mit eurer Wirbelsäule mit, sodass ihr ab der ersten Sekunde perfekt eingebettet seid. Da ist es auch egal, ob Ihr groß, klein, kräftig oder zierlich seid. Das ist vor allem dann super, wenn ihr euch den Stuhl mit Kollegen und Mitbewohnern teilt.

Den Sihoo Doro C300 Pro V2 gibt es sogar in schwarz!

Dynamic Lumbar Support 2.0 – Die Rettung für euren unteren Rücken

Rückenschmerzen sind der Endgegner jedes Vielsitzers, aber der C300 Pro V2 hat die passende Strategie dagegen. Die selbstadaptive Lendenwirbelstütze bietet drei verschiedene Modi: Von festem Support über sanfte Unterstützung bis hin zur gezielten Entlastung des Kreuzbeins (Sacrum Support).

Das Geniale daran: Wenn Ihr euch zurücklehnt, rutscht die Stütze mit eurem Schwerpunkt nach unten, sodass niemals eine “leere” Stelle im unteren Rücken entsteht. Denn genau das ist oft der Grund, wenn der Rücken irgendwann mal doch zwickt. Hier braucht ihr euch auch darum nicht sorgen. Der Stuhl denkt für euch mit.

8D Bionic Armrests – Totale Freiheit für jede Lage

Ja, ihr habt richtig gelesen: Die Zeiten von 3D- oder gar 4D-Armlehnen sind vorbei, hier gibt’s die 8. Dimension! Diese Armlehnen sind nämlich weit mehr als nur eine Ablage für eure Arme.

Mit diesem bequemen Bürostuhl sind Rückenschmerzen Schnee von gestern!

Sie sind ein echtes Präzisionswerkzeug mit 360-Grad-Unterstützung. Für Gamer ist besonders der Flip-up-Mechanismus ein Highlight. Ihr könnt den hinteren Teil hochklappen, um eure Ellbogen perfekt zu stützen. Das ist vor allem dann sinnvoll, wenn ihr am Smartphone zockt oder einen Comic lest.

Auch hier zeigt sich das ausgeklügelte Design: Da die Armlehnen mit der Rückenlehne gekoppelt sind, wandern sie beim Zurücklehnen synchron mit, damit eure Schultern immer entspannt bleiben.

Ultra-Wide 3D Headrest – Wellness für Nacken und Geist

Euer Nacken ist ständig in Bewegung, also muss es auch die Kopfstütze sein. Die ultra-breite 3D-Kopfstütze des C300 Pro V2 umschließt euren Nackenbereich flexibel in alle Richtungen.

Da ist es gleich, ob ihr gerade hochkonzentriert den nächsten Boss-Raid plant oder den Kopf entspannt beim Filmschauen zur Seite neigt. Ihr seid in jeder Lage sicher gestützt und bekommt auch keinen steifen Nacken.

Egal ob in schwarz oder weiß, der Sihoo Doro C300 Pro V2 sieht einfach verdammt gut aus!

135° Recline & integrierte Fußstütze – Die ultimative Relax-Zone

Nach getaner Arbeit oder einer harten Runde im Multiplayer braucht jeder mal eine Pause. Per Smart Weight-Responsive Mechanism lehnt ihr euch mühelos bis zu 135 Grad zurück, ohne dass der Stuhl ins Kippen kommt.

In Kombination mit der integrierten Mesh-Fußstütze verwandelt ihr den Stuhl so im Handumdrehen in eure persönliche Chill-out-Area für tiefe Entspannung. Dank des atmungsaktiven Cloud Mesh 2.0 bleibt ihr dabei selbst in hitzigen Momenten immer cool.

Bereit für das ultimative Upgrade eures Setups?

Ihr habt lang genug auf unbequemen Stühlen ausgeharrt, die eurem Rücken mehr schaden als nützen. Mit dem Sihoo Doro C300 Pro V2 holt ihr euch jetzt nicht nur ein Möbelstück ins Haus, sondern eine echte Innovation. Diese Innovation setzt eure Gesundheit und euren Komfort an erste Stelle – inklusive BIFMA-Zertifizierung für Qualität und Sicherheit.

Ob ihr im Home-Office Rekorde brecht oder in eurer Freizeit die Ranglisten stürmt: Dieser Stuhl ist euer neuer Player One und mit einem Early-Bird-Preis von 429 € (16. April bis 15. Mai) sowie dem exklusiven Code SihooDT6, der den Preis auf 403,26 € senkt, lohnt sich der Einstieg gleich doppelt.