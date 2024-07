Samsung erklärt, warum ihr für den Galaxy Ring kein teures Abo zahlen müsst und wieso das so bleiben wird

Das Argument mit dem Geld mag überraschen, denn Samsung verzeichnete 2023 das schwächste Geschäftsjahr seit mehr als einem Jahrzehnt. Um aus dieser Krise herauszukommen, will man jetzt eine 64-Stunden-Woche einführen. Einige Mitarbeiter arbeiten bereits deutlich länger, doch Samsung soll beim südkoreanischen Ministerium bereits einen Antrag für zusätzliche Arbeit beantragt haben: Weil es bei Samsung kriselt, will die Firma für einige Mitarbeiter eine 64-Stunden-Woche einführen

Wann erscheint der Galaxy Ring? Der Galaxy Ring erscheint offiziell am 24. Juli 2024 auf dem US-Markt und in der Europäischen Union.

Gesundheits- oder Fitnesstracker in Form eines Rings sind nichts völlig Neues, denn bereits Firmen wie Oura bieten das schon seit einigen Jahren an.

