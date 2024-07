QLED-Smart-TV mit 4K-Details und Dolby Vision kostet zum Amazon Prime Day fast die Hälfte

Ihr wollt einen QLED-Smart-TV, der günstig ist und trotzdem viel kann? Dann schnappt ihn euch im Amazon Prime Day Angebot.

Der Hisense-TV mit einer Bildschirmdiagonale von 164 cm (65 Zoll) enthält eine gute Größe, um prächtige Details in euren Lieblingsserien zu entdecken. Jeder Ball in der neuen Staffel Bridgerton erstrahlt in neuem Licht und ihr erkennt jeden Blutspritzer, wenn Rick Grimes sich in The Walking Dead durch eine Horde von Untoten kämpft. Jeder Moment fühlt sich hautnah an.

Ihr bekommt diesen TV für einen absoluten Spitzenpreis und spart ganze 42% und ihr bezahlt jetzt nicht mal 500€ für einen wahren Entertainment-Traum.

Ein QLED-Smart-TV mit Dolby Vision

Mit Unterstützung für HDR10, HDR10+, HLG und Dolby Vision liefert euch dieser Fernseher lebensechte Farben, tiefe Kontraste und eine realistische Bildqualität. Erkennt deutlich, wenn euer Protagonist eine Aktion umsetzt und fiebert umso mehr mit.

Dank der superscharfen 4K-Auflösung werden eure besten Serien und Filme umso mehr zum Leben erweckt. Günstiger bekommt ihr einen 4K-TV kaum in dieser Preis-Leistungs-Klasse.

Das 60Hz-Panel beschert euch flüssige Bewegungen bei Actionfilmen und Sportübertragungen. Da die Current-Gen-Konsolen nur bei Spielen mit wenig spektakulären Details 120Hz wiedergeben können, reicht ein TV mit dieser Framerate vollkommen aus, oder ihr nutzt ihn als zweiten Fernseher für euer Schlafzimmer.

Der QLED-Smart-TV bietet euch noch viel mehr

Die integrierte Bluetooth-Technologie ermöglicht es euch, kabellose Kopfhörer oder Lautsprecher mit dem TV zu verbinden und so ein eindrückliches Klangerlebnis zu bekommen, das besser denn je ist.

Durch Alexa Built-in ist es euch möglich, den Hisense QLED-Smart-TV ganz einfach per Sprachbefehl zu steuern und auf etliche Funktionen zuzugreifen. Die VIDAA Voice-Funktion ermöglicht es euch sogar, den Fernseher mit eurer Stimme zu bedienen, um beispielsweise nach Inhalten zu suchen oder Einstellungen anzupassen.

