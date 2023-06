Twitch-Streamer stirbt mit 32 Jahren, die Entwickler seines Lieblings-Spiels zollen ihm Respekt: „Hellstes Licht im Nebel“

Der Streamer Max „Puppers“ war auf Twitch für das Horror-Spiel Dead by Daylight bekannt. Nun ist er im Alter von 32 Jahren verstorben. Freunde, Fans und sogar die Entwickler trauern um ihn.

Wer war der Streamer? Der Kalifornier Max begann 2011 auf Justin.tv, dem Vorgänger von Twitch, zu streamen. Er zeigte vor allem League of Legends und Horror-Spiele. 2016 fand er mit Dead by Daylight seine Nische auf Twitch und begann, unter dem Namen „Puppers“ zu streamen.

Der Streamer baute sich mit seiner positiven und humorvollen Art eine treue Community auf. Über 200.000 Menschen folgten ihm auf Twitch und er erreichte bis zu 1.700 Zuschauer zu seinen Hochzeiten. Seine Streams beendete er mit der Aufforderung „stay comfy“, was in etwa bedeutet „bleibt gemütlich.“

2020 wurde Puppers mit ALS diagnostiziert, einer degenerativen Erkrankung des Nervensystems, die zu Muskellähmungen und schließlich zum Tod führt.

Trotz seiner Diagnose tat Puppers weiterhin das, was er liebte: Seine Zuschauer in seiner kleinen Ecke des Internets willkommen zu heißen und sie bestens zu unterhalten, auch wenn seine Streaming-Zeiten 2021 merklich weniger wurden.

Seine Online-Freunde Eshleee , „Sunshine“ und „Silver“ zogen quer durchs Land, um Puppers zu unterstützen und ihn zu pflegen. Gemeinsam starteten sie „Light in the Fog“, ein Streaming-Event, um Geld für seine Behandlung und Pflege zu sammeln.

Am 2. Juni 2023 verstarb Puppers im Alter von 32 Jahren, nachdem sich sein Gesundheitszustand rapide verschlechtert hatte.

Community trauert gemeinsam

Wie sind die Reaktionen auf seinen Tod? Der Tod des Streamers wurde am 2. Juni über den Twitter-Account von Light in the Fog bekannt gegeben.

Kurz darauf erschien ein Post auf Puppers eigenem Account, in dem man sich für die Unterstützung bedankt: „Puppers/Max hat euch alle so sehr geliebt. […] Euch glücklich zu machen war wirklich das, wofür er gelebt hat.“

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Zahlreiche Fans und Mitglieder der Gaming-Community teilten ihre Trauer und guten Wünsche mit, erinnerten sich an besondere Momente oder riefen dazu auf, seinen in-game-Charm zu tragen, um seiner zu gedenken.

Auch die Entwickler von Dead by Daylight, dem Puppers so viele Stunden gewidmet hatte, zollten dem Streamer öffentlich Respekt. Seine Freude und Liebe hätten den Nebel zu einem besseren Ort gemacht, er sei eines der hellsten Lichter gewesen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Seine Freunde sagten gegenüber der BBC, es gebe keine Person, die einen größeren Einfluss auf ihr oder das Leben vieler anderer gehabt habe. Ihn zu pflegen sei eine der größten Herausforderungen, aber auch eine der größten Freuden gewesen, sie würden keinen Moment, den sie in den letzten 2 Jahren mit ihm erlebt haben, eintauschen.

Die Gruppe hat nun einen Spendenaufruf über GoFundMe gestartet, um die Kosten für die Beerdigung sowie ausstehende Ausgaben für seine Behandlung abzudecken. Das verbleibende Geld soll dafür verwendet werden, dass Sunshine, Eshleee und Silver in ihre Heimatstaaten zurückkehren können.