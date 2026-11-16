Pokémon GO: Neuer Promo-Code schenkt euch jetzt 10 Premium-Items, die sonst richtig viel kosten

In Pokémon GO gibt es den nächsten Promo-Code, der euch gleich 10 starke Items schenkt. MeinMMO zeigt euch, wie ihr die Items erhaltet.

Was ist ein Promo-Code? Immer wieder verteilt Pokémon GO Promo-Codes, die ihr kostenlos einlösen könnt und so an mitunter richtig starke Belohnungen kommt.

Der aktuelle Code lautet:

COMMUNITYMAX10

Was bringt der Code? Löst ihr den Code ein, dann erhaltet ihr ganze 10 Dyna-Pilze im Spiel. Ein Pilz hat eine Wirkdauer von 30 Minuten und verdoppelt in dieser Zeit den Schaden eurer Dyna- und Gigadynamax-Monster in Dyna-Raids. Regulär müsst ihr für einen Pilz 400 PokéMünzen bezahlen oder 1.000 für ein 3-er Pack des Items hinlegen.

Wie lange ist der Code aktiv? Bis wann genau ihr den Code einlösen könnt, ist nicht bekannt. Ihr solltet euch also beeilen und ihn schnell aktivieren, um die kostenlose Belohnung zu erhalten.

Video starten Pokémon GO: Die Season „Abendgoldpfade“ im Trailer Autoplay

Wie kann ich den Code einlösen?

Wenn ihr euch die 10 Premium-Items nicht entgehen lassen wollt, dann müsst ihr wie folgt vorgehen. Der Ablauf ist sowohl bei Android-, als auch bei iOS-Geräten identisch. Es ist also egal, auf was für einem Gerät ihr Pokémon GO spielt.

öffnet den Webstore von Pokémon GO

meldet euch hier mit euren Anmeldedaten von Pokémon GO an

fügt den Code im Eingabefeld ein, wenn er durch unseren Link nicht direkt eingetragen ist und drückt auf „Anwenden“

öffnet ihr nun das Spiel, dann könnt ihr die Dyna-Pilze verwenden

In wenigen Fällen kann es passieren, dass ihr die Belohnung nicht direkt im Spiel erhaltet. Sollte das bei euch der Fall sein, dann wartet ein paar Minuten und öffnet das Spiel erneut.

Schaut außerdem in euer Tagebuch im Spiel. Hier seht ihr eine Meldung, wenn die Einlösung des Codes erfolgreich durchgeführt wurde und ihr die Belohnung erhalten habt.

Was sagt ihr zu diesem Code? Findet ihr ihn stark, oder hättet ihr euch eine andere Belohnung gewünscht? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Wenn ihr wissen wollt, welche Inhalte in den nächsten Tagen im Spiel auf euch warten, dann schaut gerne in unsere Übersicht mit allen Events im November 2026 in Pokémon GO.