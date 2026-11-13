Pokémon GO: Die Naturzone 2026 startet, was sollte man an Tag 1 beachten?

In Pokemon GO startet am Wochenende die GO Naturzone. Was bringt der erste Tag? Wir zeigen euch, was ihr beachten solltet.

Die GO Naturzone ist eines der größten Events im Pokémon-GO-Jahr. Es steht im Zeichen der sogenannten mächtigen Pokémon: Besonders starke Exemplare verschiedenster Pokémon, die ihr an diesem Wochenende in der Wildnis antreffen könnt.

Dazu kommen unterschiedliche Raids, Dyna-Kämpfe und Forschungen. Die große Übersicht über die GO Naturzone 2026 findet ihr hier.

Im folgenden Zeigen wir euch in Kurzform, was den ersten Tag ausmacht.

Wann startet die GO Naturzone 2026? Tag 1 der GO Naturzone ist der 14. November 2026. Los geht es um 10:00 Uhr, Ende ist um 18:00 Uhr. Diese Uhrzeiten gelten dann auch für Tag 2 der Naturzone am 15. November.

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Die wichtigsten Inhalte am Samstag

Neue Pokémon: In Sachen neue Pokémon könnt ihr euch auf Gigadynamax-Duraludon freuen. Es erscheint in Stufe-6-Dyna-Kämpfen. Es kann einen Spezialhintergrund haben.

Habt ihr ein Ticket für die Naturzone gekauft, könnt ihr es auch über die Event-Spezialforschung erhalten.

In Dyna-Kämpfen: Am Samstag trefft ihr in Dynamax-Kämpfen zusätzlich auf Dynamax-Dialga. Es kann einen Spezialhintergrund haben.

Latias und Latios: Beide können als mächtige Pokémon von Rauch angelockt werden, aber nur mit einem Ticket.

In Raids: Am Samstag trefft ihr in Raids:

Machomei mit Jacke

Zekrom

Weißes Kyurem

Mächtige Pokémon: Die mächtigen Pokémon in der Wildnis am Samstag sind:

Alola-Kokowei

Scherox

Libelldra

Walraisa

Metagross

Impoleon

Magnezone

Meistagrif

Maxax

Unabhängig vom Tag gibt es einige Boni, die während der Naturzone im Allgemeinen gelten – wie beispielsweise die Safari-Bälle, wechselnde Habitate mit unterschiedlichen wilden Pokémon, Boni und mehr. Diese haben wir für euch in der großen Übersicht zusammengefasst. Diese findet ihr hier: Pokémon GO: Naturzone 2026 – Alle Inhalte des großen Events.