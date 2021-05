PES 2021 eFootball Cup – Macht mit und gewinnt fantastische Preise [Anzeige]

Also: Trainiert eure Pässe und Torabschlüsse und meldet euch unter www.jochen-schweizer-esports.de für den Jochen Schweizer eFootball Cup an.

Die Zweitplatzieren dürfen auf ein Abenteuer in der Jochen Schweizer Arena vorbeischauen: Hier gibt es einen “Surf & Fly”-Gutschein zu gewinnen. Der lässt euch erstmal auf die Indoor-Surfanlage der Arena, bevor es in den Windtunnel für einen Flug in die Höhe geht.

Was ist das für ein Turnier? Der Jochen Schweizer eFootball Cup läuft seit dem 03. Mai 2021 und lässt Spieler in der aktuellen Fußballsimulation Pro Evolution Soccer 2021 auf der PlayStation 4 gegeneinander antreten. Insgesamt finden acht Qualifikations-Turniere statt – für Italien, England, Frankreich, die Niederlande, Österreich, die Türkei und Deutschland.

