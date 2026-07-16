Spieler lehnt sich gegen die Mafia in Palworld auf, zeigt, was man mit Schutzgelderpressern macht

Ein Spieler hat einen kreativen Weg gefunden, mit Erpressen in Palworld umzugehen, er verkauft sie einfach als Rache in die Sklaverei.

Sicher, dass es um Palworld geht? Aber sowas von! In Palworld werden eure Basen regelmäßig von Feinden attackiert. Doch kurz davon kommt immer ein ganz freundlicher Besucher vorbei der gegen eine kleine Spende dafür sorgen kann, dass der Angriff abgesagt wird.

Ein Spieler auf Reddit durchschaut die Mafia-Methode aber und ist nicht bereit, Schutzgeld zu bezahlen. Er macht mit dem freundlichen Besucher kurzen Prozess und sperrt ihn in eine Pal-Spähre.

In Palworld lassen sich damit auch Menschen fangen und für einen arbeiten lassen. Wir lassen die ethischen und moralischen Fragen hier mal außen vor, dem Spieler aber reicht das noch lange nicht.

Hier könnt ihr den Trailer zu Palworld Version 1.0 sehen:

Video starten Palworld zeigt im Launch-Trailer die neuen Inhalte zu 1.0 Autoplay

Ab in die Sklaverei

Was macht er mit den Erpressern? Die gefangenen Erpresser lässt er nicht einfach für sich selbst arbeiten. Stattdessen besucht der Spieler einen bösen Händler. Dieser fängt und handelt mit Pals. Der Händler kauft euch aber auch Pals ab, was ein lukratives, wenn auch skrupelloses Geschäftsmodell sein kann.

Der Spieler hingegen verkauft dem Händler allerdings keine treuen Begleiter, sondern die gefangenen Erpresser. Das ist ein gutes Geschäft, denn für 7 Erpresser gibt es 46.970 Münzen.

Was passiert mit dem Angriff? Der Angriff auf die eigene Basis lässt sich mit der Methode aber nicht verhindern. Ohne Zahlung greifen die Feinde die Basis mit Sicherheit an und müssen abgewehrt werden.

Für gewöhnlich ist das jedoch keine allzu schwierige Aufgabe, denn die Feinde sind meist deutlich schwächer, als ihr und eure Pals. Gefährlich wird es nur, wenn ihr eine Basis mit Low-Level-Monstern ausstattet, aber selbst schon ein hohes Level habt.

Wie reagieren die Spieler auf die Methode? Die Spieler haben kein Problem damit, sich an den Erpressern zu rächen. Sie haben teilweise sogar eigene Ideen auf Reddit, was man mit den Leuten anstellen kann:

OneRFeris: „Alternativ kannst du sie kondensieren, um den Menschen zu stärken, den du behalten willst. Ich habe eine 4-Sterne-Zoe mit Handwerk auf Stufe 10.“

Terrorr404: „Du bist ein Genie. Ich bin nie auf die Idee gekommen, sie zu fangen und dann in die Sklaverei zu verkaufen. Danke. Ich habe jetzt unendlich Geld, da diese Typen für mich wie Bienen auf Zucker sind.“

gbroon: „Ich habe sie vermischt, um einen Super-Verhandler zu erschaffen, der sich an denjenigen satt gefressen hat, die ihm folgten.“

CycleAshamed6185: „Ein weiterer Vorteil, abgesehen von der Stärkung von Zoe: Sobald man sich um den Verhandler ‚kümmert‘, beginnt der Überfall sofort, anstatt den Countdown abzuwarten.“

Fangt ihr regelmäßig Menschen in Palworld? Oder beschränkt ihr euch auf eure Monster-Freunde? Schreibt es uns gerne in die Kommentare! Mehr zu Palworld findet ihr hier: Palworld will sich nicht in „künstliche Dramen“ hineinziehen lassen, warnt vor geldgierigen Raufbolden