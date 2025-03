Andor wird wieder genial

In einem neuen Video spricht Marco Risch von Nerdkultur über die Serie Andor aus dem Universum von Star Wars und was die Serie so besonders macht.

Wer ist Marco Risch? Seit 2015 beschäftigt sich Marco Risch auf seinem YouTube-Kanal Nerdkultur mit News, Analysen, Kritiken und Interviews zu aktuellen Filmen und Serien.

Zusätzlich dazu setzt er sich wöchentlich mit seinem Kollegen Yves Arievich zusammen und quatscht im Podcast Nerd & Kultur über popkulturelle Film-Themen wie Star Wars, Marvel und DC.

In einem seiner neuesten Videos bespricht Marco die Star-Wars-Serie Andor im Zuge der 2. Staffel. Er erklärt, warum die Serie so gut und so anders ist, als andere Serien im Universum von Star Wars.

Musik, Kamera und Spy-Thriller

Warum ist Andor so besonders? In seinem Video arbeitet Marco fünf Ideen aus dem Trailer zu Staffel 2 heraus, die zeigen, warum Star Wars: Andor eine spezielle Serie ist und warum sie sich so stark, von den anderen Serien unterscheidet. Als ersten Punkt nennt er die Wahl der rebellischen Musik, die zeigt, wofür die Serie steht.

Auf den zweiten Punkt geht Marco ausführlicher ein. Andor ist im Kern keine Star-Wars-Serie, sondern ein Spionage-Thriller. Er erklärt, dass Serienschöpfer Tony Gilroy schon mit seinem ersten Film in diesem Universum, Rogue One, vor allem einen Agenten-Kriegsfilm erzählen wollte. Marco sagt dazu: Die Geschichte steht im Vordergrund. Nicht das Franchise, in dem sie stattfindet

Als dritten Punkt nennt Marco die Kamera. Er erklärt, dass sowohl Rogue One als auch Andor immer die Figuren in die Mitte großer Motive packt. Dadurch werden die Emotionen der Figuren hervorgehoben. Diese Symmetrie vergleicht Marco mit dem legendären Regisseur Stanley Kubrick, der für seinen Perfektionismus bekannt war.

Die Bildsprache in Andor verdeutlicht die Gefühlswelt und die aktuelle Situation der Figuren in Dialogen und wichtigen Szenen. Das sei aber eben nur möglich, weil man echte Kulissen hat, nicht einfach einen Greenscreen.

Aktuell könnt ihr die ersten 3 Folgen von Andor sogar kostenlos auf YouTube schauen:

Der Aufstieg des Imperiums und der Start des Widerstands

Was sind die anderen 2 Ideen? Als 4. Punkt nennt Marco das Imperium und die Entwicklung nach den Ereignissen von Episode 3. Die Evolution des Imperiums wird dabei in allen Strukturen gezeigt. Bei den Sturmtruppen, aber auch bei den wichtigen Offizieren. Das Besondere bei Andor sind aber die Charaktere des Imperiums.

Die sind nicht einfach böse, weil sie böse sind. Die Serie zeigt Charaktere des Imperiums mit ihren menschlichen Eigenschaften. Zusätzlich dazu gibt es die Figur Orson Krennic, der wie ein Gegenstück dazu wirkt. Er ist ein Fanatiker, der eigentlich nur aufsteigen möchte. Ihn vergleicht Marco mit Hans Landa aus Inglourious Basterds.

Marco hebt hervor, dass die Kräfte des Regimes auch gegen das Imperium genutzt werden. Etwa der Sicherheitsdroide K-2SO, der der Allianz hilft.

Passend dazu ist auch der letzte Punkt von Marco. In Andor geht es um den Widerstand, um die Revolution gegen das faschistische Imperium. Das Finale der ersten Staffel zeigt, wie ein Ereignis dafür sorgen kann, dass sich der Widerstand verändert, verbündet und auch radikaler wird. Marco sagt dazu, dass die Motive von George Lucas weitergedacht werden.

Wann startet Andor Staffel 2? Lange muss man auf die Fortsetzung von Andor nicht mehr warten. Schon am 23. April 2025 könnt ihr euch auf 3 Folgen freuen. Danach sollen wöchentlich, jeden Mittwoch, 3 weitere Folgen kommen. Insgesamt soll es 12 Folgen geben, die passend zur Release-Struktur in 4 Kapiteln unterteilt sind.