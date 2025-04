„Die Lobby hat vergessen, dass ich existiere“ – Gamer verliert ein Match in CoD Warzone, obwohl er am Ende noch lebt

Der reiche Super Mario ist abgesehen von seiner Landkrankheit kerngesund und wird aus diesem Grund sein Leben auf den Luxusschiffen fortsetzen. Ans Land zurückzukehren, scheint in naher Zukunft erst einmal keine Option für ihn zu sein.

Normalerweise hält diese Krankheit nach einer begrenzten Kreuzfahrt nur einige Tage an und verschwindet dann von alleine, doch aufgrund seines Daueraufenthalts auf See, kann der Millionär auf festem Boden kaum noch geradeaus laufen. Aus diesem Grund hält er seine Tage auf dem Festland eher kurz.

In diesen 25 Jahren hat er bereits mehr als 1154 Kreuzfahrten hinter sich gebracht, doch das Leben auf dem Wasser verlangt auch seinen Preis – und das nicht nur finanziell. Denn auch Millionäre sind anfällig für See- und Landkrankheiten.

Von den 356 Tagen des Jahres verbringt er nur um die 15 Tage an Land, um Behördengänge zu machen, nach seiner Wohnung in Miami zu schauen oder den nächsten Flug für eine weitere Kreuzfahrt zu planen.

