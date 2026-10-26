Fan von Mass Effect setzt EA mit Petition unter Druck, zeigt dem Unternehmen zwei Wege auf, um das Spiel zu retten  

Das Aus vom Entwicklerstudio BioWare bedeutet aktuell, dass es kein neues Mass Effect mehr geben könnte. Ein Fan möchte das nicht akzeptieren und startet eine Petition, um das Sci-Fi-Abenteuer doch noch zu retten.

Was ist das für eine Petition? Der Fan namens Joe Smith hat auf change.org eine Petition zur Rettung von Mass Effect gestartet. BioWare wurde nämlich geschlossen und bislang hat Publisher EA kein Statement dazu abgegeben, was mit den IPs des Entwickler-Teams passiert.

Wie Smith in der Petition schreibt, hätte Mass Effect einen speziellen Platz in den Herzen von Millionen von Spielern weltweit. Deshalb stehe er dafür ein, dass EA das Franchise nicht begraben solle.

Er gibt mit der Petition zwei mögliche Wege für EA vor, wie sie Mass Effect am Leben halten könnten:

EA solle sich verpflichten, die Reihe mit einem neuen Team, angemessener Finanzierung und ausreichend Zeit selbst weiterzuentwickeln.

Alternativ soll EA die Rechte an Mass Effect an ein anderes Studio lizenzieren, das die Leidenschaft und Vision mitbringe, die Serie fortzuführen.

Eine erfolgreiche Petition bedeutet zwar nicht, dass die geforderten Inhalte auch umgesetzt werden. Doch sie erregt bei den Betroffenen so viel Aufmerksamkeit, dass sie zumindest darüber nachdenken könnten, ihr nachzugehen.

Video starten Mass Effect Legendary Edition: Grafik-Vergleich zur Original-Trilogie Autoplay

Petition bekommt viel Aufmerksamkeit, auch vom Team von Mass Effect

Wie kommt die Petition an? Zum jetzigen Zeitpunkt (26. Oktober um 8:00 Uhr morgens) hat die Petition knapp über 200.000 verifizierte Unterschriften gesammelt.

Es sind mittlerweile auch über 5.200 Kommentare eingegangen. Viele davon spiegeln die Meinung von Joe Smith wider. Will aus Kirkland schreibt beispielsweise, dass die Serie für ihn die Welt bedeute und dass ihm das Universum und die Charaktere durch die Tiefen einer Depression geholfen hätten.

Besonders spannend ist es, dass sogar zwei Synchronsprecher aus Mass Effect auf die Petition aufmerksam geworden sind. Sowohl die weibliche als auch die männliche Stimme von Commander Shepard, die von Jennifer Hale (auf X) und Mark Meer (auf X) gesprochen werden, unterstützen die Petition.

Was haltet ihr von der Petition? Habt ihr noch die Hoffnung, dass Mass Effect irgendwann mal wieder aus der Senke emporsteigt? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

Auch unser MeinMMO-Dämon Cortyn verbindet viele schöne Erinnerungen mit Mass Effect. In einem Artikel könnt ihr nachlesen, was die Welt von Commander Shepard für sie bedeutet hat und wie Cortyn mit dem Aus des Entwicklerstudios umgeht: BioWare ist tot und damit auch ein Stück von mir