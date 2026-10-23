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Mass Effect: Grandioser Trailer zeigt, was wir nun niemals bekommen werden

cortyn Cortyn Lesezeit 2 Minuten
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Ein neuer Trailer von Mass Effect zeigt das Spiel, das niemals in unseren Händen landet. Es ist ein Grund für massive Unzufriedenheit.

BioWare ist nicht mehr. Das bedeutet auch, dass das legendäre Universum von Mass Effect nun brachliegen wird. Mit neuen Spielen braucht man nicht mehr rechnen und ob die IP überhaupt noch irgendwie genutzt wird, ist ungewiss.

Doch jetzt, wo das Studio BioWare nicht mehr existiert, kursiert ausgerechnet ein neuer Trailer zu „Mass Effect Universe“. Zuerst dachten viele, dass sich da jemand einen Scherz mit KI gemacht hat, doch inzwischen wissen wir: Nein, das war ein Trailer für das (nun nicht mehr) kommende Mass Effect. Das wurde unter anderem von Jason Schreier (auf Bluesky) bestätigt.

Meine Trauer darüber könnte kaum größer sein.

Aber hey: Schaut am besten selbst:

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Mass Effect zurück zu den Wurzeln – mit Liara T’Soni

Der Trailer zeigt einen neuen Hauptcharakter und eine Menge Action, die – typisch Mass Effect – durchaus brutal ausfällt. Anstatt gegen besonders große kosmische Bedrohungen wie die Reaper zu kämpfen, scheint der neue Charakter allerdings ein anderes Ziel zu verfolgen:

Bedrohungen sollen eliminiert werden, bevor sie sich zu Brandherden entwickeln, die dann große, dramatische Folgen nach sich ziehen.

Mit dabei: Liara. Die ist in ihrer Rolle als „Shadow Broker“, also im Grunde als Informationshändlerin, die über alle Vorkommnisse in der Galaxis gut informiert ist, die perfekte Besetzung, um sich einer solchen Einsatztruppe anzuschließen und Bedrohungen zu vernichten, bevor sie groß werden können.

Mass Effect 2 Liara Tsoni
Liara ist einer der bekanntesten Charaktere aus Mass Effect – und einer der coolsten.

Für mich ist Mass Effect ein entscheidender Teil meines Lebens gewesen. Es gibt ganz wenige Geschichten, die so spannend und mitreißend waren, wie die Heldenreise von Commander Shepard und die Bedrohung durch die Reaper.

Mir ist bewusst, dass ein hübscher Trailer natürlich nicht bedeutet, dass das Spiel am Ende auch so gut wie die ursprüngliche Trilogie aussieht. Aber alleine die bekannten Alienspezies und vor allem Liara noch einmal zu sehen – das hat etwas mit mir gemacht. Es hat eine Nostalgie geweckt, bei der ich am liebsten sofort nochmal den „Shadow Broker“-DLC und Mass Effect 3 spielen will.

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Wenn ich ganz ehrlich bin? Ich hätte mir diesen Trailer nicht anschauen dürfen. Die Trauer darüber, dass dieses Video genau den Hype in mir auslöst, den ich befürchtet hatte, ist ziemlich groß. Denn wir werden davon nichts jemals zu sehen bekommen, das Projekt ist zusammen mit BioWare gestorben. Zwar gibt es eine Online-Petition, die Mass Effect retten will – doch da auf Erfolg zu setzen, ist eine naive Hoffnung, an die ich mich nicht klammern will. Denn mit BioWare ist nicht nur Mass Effect gestorben, sondern auch ein Stück von mir.

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