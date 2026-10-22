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„Ein Damoklesschwert über uns“: BioWare-Urgestein über das Ende und was mit Mass Effect und Dragon Age passiert 

Jasmin Beverungen Jasmin Beverungen Lesezeit 2 Minuten
Mass Effect Darrah Titel title

Mark Darrah ist ehemaliger Executive Producer bei BioWare und arbeitete fast 24 Jahre beim Entwicklerstudio. Auf seinem YouTube-Kanal gibt er regelmäßig Einblicke in die Spielebranche, so auch zur Schließung des Studios hinter Dragon Age und Mass Effect

Dragon Age: The Veilguard
Dragon Age: The Veilguard
Rollenspiel

Was sagt Darrah zur Schließung von BioWare? Für ihn käme die Entscheidung erwartet. Sie überrasche ihn kaum, wie er auf YouTube erklärt:

[…] um ehrlich zu sein, schien dies das wahrscheinlichste Ergebnis zu sein, quasi von dem Moment an, als die Übernahme durch die PIF-Gruppe [Public Investment Fund] angekündigt wurde, und selbst davor hing sicherlich schon eine Weile ein Damoklesschwert über dem Studio.

Besonders traurig sei es für ihn, dass die restlichen 50 BioWare-Mitarbeiter entlassen wurden, ohne die Möglichkeit, intern innerhalb von EA wechseln zu können. Er empfinde Trauer, sei aber nicht völlig am Boden zerstört, da er den emotionalen Abschied von den hauseigenen Franchises bereits in der Vergangenheit verarbeitet habe. 

Aber am meisten schmerze ihn eben die anhaltende Welle von Massenentlassungen, die die Spielebranche seit drei Jahren belastet. 

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Mass Effect Legendary Edition: Grafik-Vergleich zur Original-Trilogie

Bioware-Urgestein geht auf die Zukunft von Dragon Age und Mass Effect ein

Was passiert mit den IPs? Laut Darrah blieben die IPs bei EA, wozu auch Marken wie Dragon Age oder Mass Effect zählen. Da niemand mehr von BioWare im EA-Konzern an den Spielen arbeitet, hält Darrah es für möglich, dass EA die Marken entweder an andere Publisher verkaufen würde oder sie im Archiv verstauben ließe. 

Der Verkauf an andere Publisher stünde zudem unter der Bedingung, dass EA in den Modus zur Einnahmegenerierung wechselt. 

Sollte Darrah damit recht behalten, sieht es düster aus für die IPs. Wir könnten eine lange Zeit nichts mehr von ihnen hören, eben bis zu dem Zeitpunkt, an dem sie an andere Publisher verkauft werden. Sollten sie auf ewig im Archiv verstauben, könnte es sogar sein, dass nie wieder ein Spiel zu Dragon Age oder Mass Effect erscheint. 

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Was kann man als Fan nun tun? Darrah hat deshalb einen Aufruf an die Community gestartet. Er bittet sie, den ehemaligen BioWare-Entwicklern zu ihren neuen, oft kleineren Indie-Studios zu folgen. Die Fans sollten die neuen Projekte auf die Wunschliste setzen und sie so aktiv unterstützen. 

Wie geht ihr mit der möglichen Einstellung der Spiele um? Folgt ihr bereits anderen Titeln von ehemaligen Bioware-Entwicklern? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. 

Ein heißer Tipp, den wir euch nur ans Herz legen können, ist Exodus. Das Spiel stammt nämlich von eben jenen ehemaligen Bioware-Entwicklern und sieht verdammt ähnlich aus wie Mass Effect. Wie viel von dessen DNA wirklich ins Spiel übertragen wurde, lest ihr im folgenden Anspielbericht: Ich habe Exodus gespielt und weiß jetzt, wie viel Mass Effect tatsächlich darin steckt 

Kommentare

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1 Kommentar
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Slayen
#1264332

Bei EA werden die IP’s versauern, wie viele andere auch. Bzw. nach der Übernahme könnte natürlich etwas frischer Wind rein kommen, was die IP’s betrifft, ich glaube es aber nicht.

Nur um einige aufzuzählen, die nicht weiter verfolgt werden:

  • Dead Space (auch wenn es ein Remake gab)
  • Burnout
  • Titanfall
  • Command & Conquer (Remastered oder Remake außen vor gelassen)
  • Dungeon Keeper
  • Overlord
  • Medal of Honor
  • SSX Snowboard
  • Sim City
  • Populous
  • Ultima (wobei die rechte hier wieder zum Ursprung zurückkehren)
  • Def Jam (in der heutigen Zeit passt das aber nicht mehr so rein)

Sicherlich auch noch einige vergessen.
Und Dragon Age, Mass Effect etc. wird sich erstmal dazu gesellen.
Sicherlich lassen sich heute nicht alle IP’s so umsetzen, wie man es kennt, bzw. wie es einem in Erinnerung geblieben ist.

Aber es ist Schade, dass Dragon Age und Mass Effect solch ein Ende gefunden haben.

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