„Ein Damoklesschwert über uns“: BioWare-Urgestein über das Ende und was mit Mass Effect und Dragon Age passiert 

Mark Darrah ist ehemaliger Executive Producer bei BioWare und arbeitete fast 24 Jahre beim Entwicklerstudio. Auf seinem YouTube-Kanal gibt er regelmäßig Einblicke in die Spielebranche, so auch zur Schließung des Studios hinter Dragon Age und Mass Effect.

Was sagt Darrah zur Schließung von BioWare? Für ihn käme die Entscheidung erwartet. Sie überrasche ihn kaum, wie er auf YouTube erklärt:

[…] um ehrlich zu sein, schien dies das wahrscheinlichste Ergebnis zu sein, quasi von dem Moment an, als die Übernahme durch die PIF-Gruppe [Public Investment Fund] angekündigt wurde, und selbst davor hing sicherlich schon eine Weile ein Damoklesschwert über dem Studio.

Besonders traurig sei es für ihn, dass die restlichen 50 BioWare-Mitarbeiter entlassen wurden, ohne die Möglichkeit, intern innerhalb von EA wechseln zu können. Er empfinde Trauer, sei aber nicht völlig am Boden zerstört, da er den emotionalen Abschied von den hauseigenen Franchises bereits in der Vergangenheit verarbeitet habe.

Aber am meisten schmerze ihn eben die anhaltende Welle von Massenentlassungen, die die Spielebranche seit drei Jahren belastet.

Video starten Mass Effect Legendary Edition: Grafik-Vergleich zur Original-Trilogie Autoplay

Bioware-Urgestein geht auf die Zukunft von Dragon Age und Mass Effect ein

Was passiert mit den IPs? Laut Darrah blieben die IPs bei EA, wozu auch Marken wie Dragon Age oder Mass Effect zählen. Da niemand mehr von BioWare im EA-Konzern an den Spielen arbeitet, hält Darrah es für möglich, dass EA die Marken entweder an andere Publisher verkaufen würde oder sie im Archiv verstauben ließe.

Der Verkauf an andere Publisher stünde zudem unter der Bedingung, dass EA in den Modus zur Einnahmegenerierung wechselt.

Sollte Darrah damit recht behalten, sieht es düster aus für die IPs. Wir könnten eine lange Zeit nichts mehr von ihnen hören, eben bis zu dem Zeitpunkt, an dem sie an andere Publisher verkauft werden. Sollten sie auf ewig im Archiv verstauben, könnte es sogar sein, dass nie wieder ein Spiel zu Dragon Age oder Mass Effect erscheint.

Was kann man als Fan nun tun? Darrah hat deshalb einen Aufruf an die Community gestartet. Er bittet sie, den ehemaligen BioWare-Entwicklern zu ihren neuen, oft kleineren Indie-Studios zu folgen. Die Fans sollten die neuen Projekte auf die Wunschliste setzen und sie so aktiv unterstützen.

Wie geht ihr mit der möglichen Einstellung der Spiele um? Folgt ihr bereits anderen Titeln von ehemaligen Bioware-Entwicklern? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

Ein heißer Tipp, den wir euch nur ans Herz legen können, ist Exodus. Das Spiel stammt nämlich von eben jenen ehemaligen Bioware-Entwicklern und sieht verdammt ähnlich aus wie Mass Effect. Wie viel von dessen DNA wirklich ins Spiel übertragen wurde, lest ihr im folgenden Anspielbericht: Ich habe Exodus gespielt und weiß jetzt, wie viel Mass Effect tatsächlich darin steckt